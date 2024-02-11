Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ

Япония обещает выделить 15,8 млрд иен (106 млн долларов) на восстановление Украины. Официально о решении объявят во время совместной конференции в Токио. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

Сообщается, что финансирование будет использовано на реконструкцию в семи сферах, включая сельское хозяйство и утилизацию завалов.

Ожидается, что на японо-украинской конференции по содействию экономической реконструкции, которая состоится 19 февраля в Токио, правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении европейской страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве, - говорится в сообщении.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в феврале правительственная делегация посетит Токио, где состоится Японско-украинская конференция по восстановлению и экономическому росту.

Япония недавно выделила Украине 37 млн долларов помощи для обеспечения системы обнаружения беспилотников.