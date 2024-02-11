Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ
Киев • УНН
Япония выделит 106 миллионов долларов США на послевоенное восстановление Украины в семи сферах, включая сельское хозяйство и разборку завалов.
Япония обещает выделить 15,8 млрд иен (106 млн долларов) на восстановление Украины. Официально о решении объявят во время совместной конференции в Токио. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.
Детали
Сообщается, что финансирование будет использовано на реконструкцию в семи сферах, включая сельское хозяйство и утилизацию завалов.
Ожидается, что на японо-украинской конференции по содействию экономической реконструкции, которая состоится 19 февраля в Токио, правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении европейской страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве,
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в феврале правительственная делегация посетит Токио, где состоится Японско-украинская конференция по восстановлению и экономическому росту.
Япония недавно выделила Украине 37 млн долларов помощи для обеспечения системы обнаружения беспилотников.
Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ
Япония выделит 106 миллионов долларов США на послевоенное восстановление Украины в семи сферах, включая сельское хозяйство и разборку завалов.
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