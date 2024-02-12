Японія надасть Україні майже дві тисячі габіонів для захисту критичної інфраструктури

Україна отримає від Японії 1800 габіонів, що будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури в різних областях України. 320 з них - уже доставлені. Про це повідомили у пресслужбі Уряду, передає УНН.

Днями Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та заступник головного представника українського офісу Японського агентства міжнародного співтовариства (JICA) Сатоші Сугімото під час візиту наодин з об’єктів Оператора ГТС України оголосили про передачу 1800 габіонів, що будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС в різних областях України. 320 з них - уже доставлені.

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Зазначається, що передача українському оператору ГТС 1800 захисних габіонів від Японії відбулась за координації Міненерго.

Японські партнери, які за тісної співпраці з Міністерством енергетики України й системно підтримують українську енергетичну та газову сферу, висловили ініціативу підтримати українців не лише енергетичним обладнанням, але і засобами його захисту.

Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", уже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами Самооборони. Позиція Японії щодо підтримки вашої країни не похитнеться, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ до перемоги і надалі.