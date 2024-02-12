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Україна та Чехія обговорили перспективи співпраці у сфері енергетики і розподіленої генерації

Україна та Чехія обговорили перспективи співпраці у сфері енергетики і розподіленої генерації

Київ • УНН

 • 22680 перегляди

Україна та Чехія обговорили розширення співпраці в таких енергетичних проектах, як розподілена генерація, об'єкти відновлюваної енергетики та "розумні" мережі.

Україна і Чехія обговорили перспективи та пріоритетні напрями співробітництва у сфері енергетики на Українсько-чеському бізнес-форумі сьогодні, 12 лютого. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

"Відновлення та зростання української економіки потребуватиме збільшення генерації електроенергії, що створить можливості для чеського бізнесу долучитись до проектів у створенні децентралізованої розподіленої генерації, розвитку розумних мереж і систем накопичення енергії", - заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час бізнес-форуму.

Зазначається, що учасники обговорили перспективи та пріоритетні напрями українсько-чеського співробітництва у сфері енергетики. В міністерстві розповіли, що чеські партнери презентували результати співпраці в енергетичному секторі, додавши, що вони працюють у Дніпропетровській, Харківський, Київський областях у проектах з розподіленої генерації, спрямованих на підтримку об’єктів критичної інфраструктури.

"У 2024 році архітектура нашого енергетичного сектору має змінитися з акцентом на децентралізацію. На важливості цього кроку наголошує президент України Володимир Зеленський, оскільки йдеться про енергетичну безпеку країни. Це створює можливості для компаній Чехії взяти участь у проектах розподіленої генерації, створенні об’єктів відновлюваної енергетики, розвитку мереж", − додав Демченков.

У Міненерго наголошують, що наприкінці 2023 року споживання електроенергії промисловістю та населенням суттєво зросло, і є перспективи того, що ця тенденція буде зберігатися, а разом з нею фіксуватиметься і подальше зростання економіки.

"З огляду на це, перспективними сферами для українсько-чеської співпраці є розвиток сталої енергетики, посилення гнучкості енергосистеми, а також використання потенціалу української газотранспортної інфраструктури та сховищ для зберігання запасів газу", - додають в міністерстві.

Нагадаємо

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Павло Башинський

Павло Башинський

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