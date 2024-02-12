Україна та Чехія обговорили перспективи співпраці у сфері енергетики і розподіленої генерації
Київ • УНН
Україна та Чехія обговорили розширення співпраці в таких енергетичних проектах, як розподілена генерація, об'єкти відновлюваної енергетики та "розумні" мережі.
Україна і Чехія обговорили перспективи та пріоритетні напрями співробітництва у сфері енергетики на Українсько-чеському бізнес-форумі сьогодні, 12 лютого. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
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"Відновлення та зростання української економіки потребуватиме збільшення генерації електроенергії, що створить можливості для чеського бізнесу долучитись до проектів у створенні децентралізованої розподіленої генерації, розвитку розумних мереж і систем накопичення енергії", - заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час бізнес-форуму.
Зазначається, що учасники обговорили перспективи та пріоритетні напрями українсько-чеського співробітництва у сфері енергетики. В міністерстві розповіли, що чеські партнери презентували результати співпраці в енергетичному секторі, додавши, що вони працюють у Дніпропетровській, Харківський, Київський областях у проектах з розподіленої генерації, спрямованих на підтримку об’єктів критичної інфраструктури.
"У 2024 році архітектура нашого енергетичного сектору має змінитися з акцентом на децентралізацію. На важливості цього кроку наголошує президент України Володимир Зеленський, оскільки йдеться про енергетичну безпеку країни. Це створює можливості для компаній Чехії взяти участь у проектах розподіленої генерації, створенні об’єктів відновлюваної енергетики, розвитку мереж", − додав Демченков.
У Міненерго наголошують, що наприкінці 2023 року споживання електроенергії промисловістю та населенням суттєво зросло, і є перспективи того, що ця тенденція буде зберігатися, а разом з нею фіксуватиметься і подальше зростання економіки.
"З огляду на це, перспективними сферами для українсько-чеської співпраці є розвиток сталої енергетики, посилення гнучкості енергосистеми, а також використання потенціалу української газотранспортної інфраструктури та сховищ для зберігання запасів газу", - додають в міністерстві.
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