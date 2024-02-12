Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации

Украина и Чехия обсудили перспективы и приоритетные направления сотрудничества в сфере энергетики на Украинско-чешском бизнес-форуме сегодня, 12 февраля. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

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"Восстановление и рост украинской экономики потребует увеличения генерации электроэнергии, что создаст возможности для чешского бизнеса приобщиться к проектам в создании децентрализованной распределенной генерации, развития умных сетей и систем накопления энергии", - заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время бизнес-форума.

Отмечается, что участники обсудили перспективы и приоритетные направления украинско-чешского сотрудничества в сфере энергетики. В министерстве рассказали, что чешские партнеры представили результаты сотрудничества в энергетическом секторе, добавив, что они работают в Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях в проектах по распределенной генерации, направленных на поддержку объектов критической инфраструктуры.

"В 2024 году архитектура нашего энергетического сектора должна измениться с акцентом на децентрализацию. Важность этого шага подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский, поскольку речь идет об энергетической безопасности страны. Это создает возможности для компаний Чехии принять участие в проектах распределенной генерации, создании объектов возобновляемой энергетики, развития сетей", - добавил Демченков.

В Минэнерго отмечают, что в конце 2023 года потребление электроэнергии промышленностью и населением существенно возросло, и есть перспективы того, что эта тенденция будет сохраняться, а вместе с ней будет фиксироваться и дальнейший рост экономики.

"Учитывая это, перспективными сферами для украинско-чешского сотрудничества является развитие устойчивой энергетики, усиление гибкости энергосистемы, а также использование потенциала украинской газотранспортной инфраструктуры и хранилищ для хранения запасов газа", - добавляют в министерстве.

Напомним

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