Япония предоставит Украине почти две тысячи габионов для защиты критической инфраструктуры

Украина получит от Японии 1800 габионов, которые будут использоваться для физической защиты объектов критической инфраструктуры в разных областях Украины. 320 из них - уже доставлены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает УНН.

На днях Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда и заместитель главного представителя украинского офиса Японского агентства международного сообщества (JICA) Сатоши Сугимото во время визита на один из объектов Оператора ГТС Украины объявили о передаче 1800 габионов, которые будут использоваться для физической защиты объектов критической инфраструктуры ГТС в разных областях Украины. 320 из них - уже доставлены. - сообщили в ведомстве.

Детали

Отмечается, что передача украинскому оператору ГТС 1800 защитных габионов от Японии состоялась при координации Минэнерго.

Японские партнеры, которые при тесном сотрудничестве с Министерством энергетики Украины и системно поддерживают украинскую энергетическую и газовую сферу, выразили инициативу поддержать украинцев не только энергетическим оборудованием, но и средствами его защиты.

Я рад видеть, что первые габионы, которые в Японии мы называем "Грунтовая броня", уже прибыли к вам. Эти габионы доказали свои высокие противовзрывные качества и используются японскими Силами Самообороны. Позиция Японии по поддержке вашей страны не пошатнется, и мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ до победы и в дальнейшем. - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда.

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Министр энергетики Герман Галущенко в свою очередь поблагодарил Правительство Японии и весь японский народ за системную поддержку в восстановлении энергетического сектора Украины.

Автотрансформаторы, газовые турбины, защитные сооружения - все это мы получаем благодаря непоколебимой позиции Японии в стремлении поддержать Украину и украинский народ. Также Япония является нашим партнером в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, важными составляющими которой являются пункты энергетической безопасности, а также радиационной и ядерной. Искренне благодарны за устойчивую позицию и поддержку. - подчеркнул Министр.

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа добавил, что полученные габионы они распределят по всем линейно-производственным управлениям компании. Особенно важными они будут в прифронтовых регионах.

На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Остальные габионы Оператор ГТС получит в ближайшее время. Защитные сооружения будут устанавливаться сразу по прибытии на объекты для усиления защиты от возможных вражеских атак.