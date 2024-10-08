Якщо вирішите залишитися - помрете: у США мер Тампи попередив городян про небезпеку через ураган "Мілтон"
Київ • УНН
Ураган "Мілтон" наближається до Флориди, досягнувши 4 категорії. Мер Тампи попередив, що ті, хто не евакуюється, можуть загинути через "катастрофічну" загрозу з вітрами понад 280 км/год.
У США напружені через швидкий прихід урагану "Мілтон". Мер Тампи попередив жителів, що якщо вони вирішать залишитися в зонах евакуації під час урагану Мілтон, вони загинуть.
Пише УНН із посиланням на ANSA.
Ураган Мілтон наближається до Флориди. Мер Тампи, округ Хиллсборо заявив, що ті, хто не евакуювалися, - загинуть.
Його потенційна загроза катастрофічна
Проходження урагану "Мілтон" може стати одним із найжорстокіших за останні 100 років.
Відповідно до останнього бюлетеня Американського центру спостереження за ураганами (NHC), у зв'язку з "руйнівними" вітрами у понад 280 км/год існує побоювання "руйнівних" хвиль. Нещодавно ураган досяг категорії 5 (максимальний за шкалою Саффіра-Сімпсона). Але згодом його рівень був знижений до категорії 4, як повідомляє Національний центр ураганів США.
Губернатор-республіканець Рон ДеСантіс попередив у понеділок, що Мілтон є "лютим" ураганом. "У вас є час піти, тому, будь ласка, зробіть це", — закликав він мешканців зон ризику. Щоб полегшити цю евакуацію, влада Флориди оголосила, що зробить платні послуги безкоштовними.
Очікується, що Мілтон перетне штат з південного заходу на північний схід. З 67 округів Флориди в 51 діє надзвичайний стан.
У постраждалих від урагану "Хелен" американських штатах багато жителів перебувають без проточної води, зв'язку та електрики03.10.24, 13:29 • 14049 переглядiв