Ураган "Мілтон" досяг 5 категорії
Київ • УНН
Ураган "Мілтон" з вітрами до 285 км/год став штормом найвищої категорії. Флорида оголосила масову евакуацію прибережних районів, ще не оговтавшись від наслідків урагану Хелен.
Ураган "Мілтон" досяг потужності шторму категорії 5, створюючи серйозну загрозу для мексиканського півострова Юкатан і штату Флорида. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
З максимальними швидкостями вітру до 180 миль на годину (285 км/год), ураган був класифікований як найсильніший шторм за п’ятиступінчастою шкалою Саффіра-Сімпсона.
Флорида вже оголосила масову евакуацію в прибережних районах, оскільки жителі регіону намагаються оговтатися від руйнівних наслідків урагану Хелен, який нещодавно завдав серйозної шкоди. Влада закликає людей дотримуватися рекомендацій та шукати безпечні місця.
Ураган "Мілтон" може досягти 4 категорії перед виходом на берег Флориди07.10.24, 11:23 • 14867 переглядiв