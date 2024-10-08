Ураган "Милтон" достиг 5 категории

Ураган "Милтон" достиг мощности шторма категории 5, создавая серьезную угрозу для мексиканского полуострова Юкатан и штата Флорида. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

С максимальными скоростями ветра до 180 миль в час (285 км/ч), ураган был классифицирован как сильнейший шторм по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона.

Флорида уже объявила массовую эвакуацию в прибрежных районах, поскольку жители региона пытаются оправиться от разрушительных последствий урагана Хелен, который недавно нанес серьезный ущерб. Власти призывают людей следовать рекомендациям и искать безопасные места.

Ураган «Милтон» может достичь 4 категории перед выходом на берег Флориды