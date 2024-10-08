Ураган "Милтон" достиг 5 категории
Киев • УНН
Ураган "Милтон" с ветрами до 285 км/ч стал штормом наивысшей категории. Флорида объявила массовую эвакуацию прибрежных районов, еще не оправившись от последствий урагана Хелен.
Ураган "Милтон" достиг мощности шторма категории 5, создавая серьезную угрозу для мексиканского полуострова Юкатан и штата Флорида. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
С максимальными скоростями ветра до 180 миль в час (285 км/ч), ураган был классифицирован как сильнейший шторм по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона.
Флорида уже объявила массовую эвакуацию в прибрежных районах, поскольку жители региона пытаются оправиться от разрушительных последствий урагана Хелен, который недавно нанес серьезный ущерб. Власти призывают людей следовать рекомендациям и искать безопасные места.
Ураган «Милтон» может достичь 4 категории перед выходом на берег Флориды7 октября 2024, 08:23 • 11712 просмотров