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Если решите остаться - умрете: в США мэр Тампы предупредил горожан об опасности из-за урагана "Милтон"

Если решите остаться - умрете: в США мэр Тампы предупредил горожан об опасности из-за урагана "Милтон"

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:18  •  4894 просмотра

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Ураган «Милтон» приближается к Флориде, достигнув 4 категории. Мэр Тампы предупредил, что те, кто не эвакуируется, могут погибнуть из-за «катастрофической» угрозы с ветрами более 280 км/ч.

В США напряжены из-за скорого прихода урагана «Милтон». Мэр Тампы предупредил жителей, что если они решат остаться в зонах эвакуации во время урагана Милтон, они погибнут.

Пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Ураган Милтон приближается к Флориде. Мэр Тампы, округ Хиллсборо заявил, что те, кто не эвакуировались, - погибнут.

Его потенциальная угроза катастрофична

- подчеркнул Джейн Кастор. 

Прохождение урагана «Милтон» может стать одним из самых жестоких за последние 100 лет.

Согласно последнему бюллетеню Американского центра наблюдения за ураганами (NHC), в связи с «разрушительными» ветрами в более 280 км/ч существует опасение «разрушительных» волн. Недавно ураган достиг категории 5 (максимальный по шкале Саффира-Симпсона). Но впоследствии его уровень был снижен до категории 4, как сообщает Национальный центр ураганов США.

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Губернатор-республиканец Рон ДеСантис предупредил в понедельник, что Милтон является «свирепым» ураганом. «У вас есть время уйти, поэтому, пожалуйста, сделайте это», - призвал он жителей зон риска. Чтобы облегчить эту эвакуацию, власти Флориды объявили, что сделают платные услуги бесплатными.

Ожидается, что Милтон пересечет штат с юго-запада на северо-восток. Из 67 округов Флориды в 51 округе действует чрезвычайное положение.

В пострадавших от урагана «Хелен» американских штатах многие жители находятся без проточной воды, связи и электричества3 октября 2024, 10:29 • 12485 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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