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Якщо війна в Україні закінчиться, проблеми у відносинах НАТО-росія залишаться - Столтенберг

Київ • УНН

 • 621850 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції з безпеки у Селені (Швеція) 8 січня заявив, що якщо війна в Україні закінчиться, проблеми у відносинах між Альянсом та росією залишаться. Він додав, що ситуація у сфері безпеки в Європі "змінилася назавжди", передає УНН.

Якщо війна в Україні закінчиться, проблеми у відносинах НАТО-росія залишаться - Столтенберг

Цитата

"Незалежно від того, коли і як ця війна закінчиться, ми повинні визнати, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди. Режим у москві хоче іншої Європи. Вона (росія - ред.) хоче контролювати сусідні країни, а демократію та свободу бачить як загрозу. Це ставить росію в положення постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з росією залишаться", - сказав він.

Деталі

Столтенберг зауважив, що НАТО та союзники роблять значний внесок для України, зокрема надають зброю, обладнання та організовують військові навчання. Він наголосив, що перемога російського диктатора у війні проти України є небезпечною не лише для країни, а й для Альянсу.

"Якщо путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Повідомлення йому та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть. Це зробить нас більш уразливими. Не буде міцного миру, якщо гніт і тиранія переможуть над свободою і демократією" - заявив генсек.

За його словами, недооцінювати росію небезпечно. Він зазначив, що українські бійці завдали великих втрат країні-агресорці, але окупанти "знову продемонстрували готовність йти на великий ризик і терпіти великі людські втрати". Столтенберг повідомив, що вони вже мобілізували 200 000 додаткових військ.

Наразі немає жодних ознак того, що амбіції росії змінилися, підсумував генеральний секретар Альянсу.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує вступу Фінляндії та Швеції в Альянс у 2023 році.

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