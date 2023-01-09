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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Если война в Украине закончится, проблемы в отношениях НАТО-россия останутся - Столтенберг

Киев • УНН

 • 621850 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Селене (Швеция) 8 января заявил, что если война в Украине закончится, проблемы в отношениях между Альянсом и россией останутся. Он добавил, что ситуация в сфере безопасности в Европе "изменилась навсегда", передает УНН.

Если война в Украине закончится, проблемы в отношениях НАТО-россия останутся - Столтенберг

Цитата

"Независимо от того, когда и как эта война закончится, мы должны признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда. Режим в москве хочет другой Европы. Она (россия - ред.) хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу видит как угрозу. Это ставит россию в положение постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с россией останутся", - сказал он.

Детали

Столтенберг отметил, что НАТО и союзники делают значительный вклад для Украины, в частности предоставляют оружие, оборудование и организуют военные учения. Он отметил, что победа российского диктатора в войне против Украины является опасной не только для страны, но и для Альянса.

"Если путин победит в Украине, это будет трагедия для украинцев. Но это также опасно для нас. Сообщение ему и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми. Не будет прочного мира, если гнет и тирания победят над свободой и демократией" - заявил генсек.

По его словам, недооценивать россию опасно. Он отметил, что украинские бойцы нанесли большие потери стране-агрессору, но оккупанты "снова продемонстрировали готовность идти на большой риск и терпеть большие человеческие потери". Столтенберг сообщил, что они уже мобилизовали 200 000 дополнительных войск.

Пока нет никаких признаков того, что амбиции россии изменились, подытожил генеральный секретарь Альянса.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает вступления Финляндии и Швеции в Альянс в 2023 году.

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