Столтенберг очікує вступу Фінляндії та Швеції в Альянс у 2023 році

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 21434 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 31050 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 51356 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 59175 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 69728 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 115571 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 61989 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 129977 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 93065 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 66517 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.6м/с
28%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 74300 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 60853 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 138139 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 68095 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 64831 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 21437 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 115572 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 139393 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 129977 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 244643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 65744 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 69006 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 36573 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 40374 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 55418 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Столтенберг очікує вступу Фінляндії та Швеції в Альянс у 2023 році

Київ • УНН

 • 876716 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на конференції з безпеки у шведському місті Селені, що очікує вступу Фінляндії та Швеції в Альянс у 2023 році. Про це пише УНН з посиланням на сайт НАТО.

Столтенберг очікує вступу Фінляндії та Швеції в Альянс у 2023 році

Деталі

Він заявив, що у дедалі небезпечнішому світі дуже важливо, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО.

“Незабаром ми зможемо тепло привітати Швецію та Фінляндію в Альянсі”, — сказав Столтенберг.

Він також закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінка росії може мати серйозні наслідки для безпеки в північному регіоні.

Додамо 

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України.

29 червня 2022 року лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Проти вступу скандинавських країн до Північноатлантичного Альянсу виступили Туреччина та Угорщина. Зокрема, Анкара критикувала країни за підтримку "терористичних груп" і висунула 10 умов, виконання яких відчинило їм двері в Альянс.

25 листопада, Угорщина підтвердила підтримку вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні висловив думку, що Фінляндія та Швеція відповідають усім критеріям, потрібним для набуття членства у НАТО.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що країна відповідає критеріям членства в НАТО. Кайкконен вважає, що його країна може вступити до Альянсу до липня 2023 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.44
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30