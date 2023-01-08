Столтенберг очікує вступу Фінляндії та Швеції в Альянс у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на конференції з безпеки у шведському місті Селені, що очікує вступу Фінляндії та Швеції в Альянс у 2023 році. Про це пише УНН з посиланням на сайт НАТО.
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Він заявив, що у дедалі небезпечнішому світі дуже важливо, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО.
“Незабаром ми зможемо тепло привітати Швецію та Фінляндію в Альянсі”, — сказав Столтенберг.
Він також закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінка росії може мати серйозні наслідки для безпеки в північному регіоні.
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Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України.
29 червня 2022 року лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Проти вступу скандинавських країн до Північноатлантичного Альянсу виступили Туреччина та Угорщина. Зокрема, Анкара критикувала країни за підтримку "терористичних груп" і висунула 10 умов, виконання яких відчинило їм двері в Альянс.
25 листопада, Угорщина підтвердила підтримку вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні висловив думку, що Фінляндія та Швеція відповідають усім критеріям, потрібним для набуття членства у НАТО.
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що країна відповідає критеріям членства в НАТО. Кайкконен вважає, що його країна може вступити до Альянсу до липня 2023 року.