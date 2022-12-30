Фінляндія може приєднатися до НАТО до липня 2023 року - міністр оборони

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За його словами, наразі для вступу в НАТО країна зобов'язана дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння, підписаний Фінляндією, Швецією та Туреччиною на Мадридському саміті.

"Я думаю, що є серйозні підстави вважати, що Фінляндія стане членом НАТО до саміту НАТО у Вільнюсі", - вважає Кайкконен.

Доповнення

Саміт НАТО відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні висловив думку, що Фінляндія та Швеція відповідають усім критеріям, потрібним для набуття членства у НАТО.