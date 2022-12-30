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Фінляндія може приєднатися до НАТО до липня 2023 року - міністр оборони

Фінляндія може приєднатися до НАТО до липня 2023 року - міністр оборони

Київ • УНН

 • 344728 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що країна відповідає критеріям членства в НАТО. Кайкконен вважає, що його країна може вступити до Альянсу до липня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.

Деталі

За його словами, наразі для вступу в НАТО країна зобов'язана дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння, підписаний Фінляндією, Швецією та Туреччиною на Мадридському саміті.

"Я думаю, що є серйозні підстави вважати, що Фінляндія стане членом НАТО до саміту НАТО у Вільнюсі", - вважає Кайкконен.

Доповнення

Саміт НАТО відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Нагадаємо 

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні висловив думку, що Фінляндія та Швеція відповідають усім критеріям, потрібним для набуття членства у НАТО.

Українські Національні Новини

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