Фінляндія може приєднатися до НАТО до липня 2023 року - міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що країна відповідає критеріям членства в НАТО. Кайкконен вважає, що його країна може вступити до Альянсу до липня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.
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За його словами, наразі для вступу в НАТО країна зобов'язана дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння, підписаний Фінляндією, Швецією та Туреччиною на Мадридському саміті.
"Я думаю, що є серйозні підстави вважати, що Фінляндія стане членом НАТО до саміту НАТО у Вільнюсі", - вважає Кайкконен.
Доповнення
Саміт НАТО відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні висловив думку, що Фінляндія та Швеція відповідають усім критеріям, потрібним для набуття членства у НАТО.