Блінкен: Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні висловив думку, що Фінляндія та Швеція відповідають усім критеріям, потрібним для набуття членства у НАТО, передає УНН.
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“Фінляндія та Швеція готові бути членами НАТО. Їхні війська служили пліч-о-пліч із силами США та НАТО у Косово, Афганістані, Іраку, Лівії. Обидві країни беруть участь у програмах НАТО “Партнерство заради миру” і “Партнерство розширених можливостей”. Просто кажучи, їх війська майже бездоганно взаємодіють із силами Альянсу”, - зазначив він.
Блінкен також додав, що Фінляндія та Швеція поділяють цінності НАТО.
“Переконаний, що НАТО незабаром офіційно прийме Швецію та Фінляндію. З часу саміту НАТО в Мадриді обидві країни зробили значні конкретні кроки для виконання своїх зобов’язань, в тому числі стосовно безпекових занепокоєнь нашого союзника Туреччини”, - сказав він.
Нагадаємо
Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України.
29 червня 2022 року лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Проти вступу скандинавських країн до Північноатлантичного Альянсу виступили Туреччина та Угорщина. Зокрема, Анкара критикувала країни за підтримку "терористичних груп" і висунула 10 умов, виконання яких відчинило їм двері в Альянс.
25 листопада, Угорщина підтвердила підтримку вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.