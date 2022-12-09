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Блінкен: Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО

Блінкен: Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО

Київ • УНН

 • 800446 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні висловив думку, що Фінляндія та Швеція відповідають усім критеріям, потрібним для набуття членства у НАТО, передає УНН.

Цитата

“Фінляндія та Швеція готові бути членами НАТО. Їхні війська служили пліч-о-пліч із силами США та НАТО у Косово, Афганістані, Іраку, Лівії. Обидві країни беруть участь у програмах НАТО “Партнерство заради миру” і “Партнерство розширених можливостей”. Просто кажучи, їх війська майже бездоганно взаємодіють із силами Альянсу”, - зазначив він.

Блінкен також додав, що Фінляндія та Швеція поділяють цінності НАТО.

“Переконаний, що НАТО незабаром офіційно прийме Швецію та Фінляндію. З часу саміту НАТО в Мадриді обидві країни зробили значні конкретні кроки для виконання своїх зобов’язань, в тому числі стосовно безпекових занепокоєнь нашого союзника Туреччини”, - сказав він.

Нагадаємо 

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України.

29 червня 2022 року лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Проти вступу скандинавських країн до Північноатлантичного Альянсу виступили Туреччина та Угорщина. Зокрема, Анкара критикувала країни за підтримку "терористичних груп" і висунула 10 умов, виконання яких відчинило їм двері в Альянс.

25 листопада, Угорщина підтвердила підтримку вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

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