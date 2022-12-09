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Блинкен: Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО

Блинкен: Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО

Киев • УНН

 • 800443 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне выразил мнение, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям, необходимым для членства в НАТО, передает УНН.

Цитата

“Финляндия и Швеция готовы быть членами НАТО. Их войска служили бок о бок с силами США и НАТО в Косово, Афганистане, Ираке, Ливии. Обе страны участвуют в программах НАТО “Партнерство ради мира” и “Партнерство расширенных возможностей”. Попросту говоря, их войска почти безупречно взаимодействуют с силами Альянса”, - отметил он.

Блинкен также добавил, что Финляндия и Швеция разделяют ценности НАТО.

“Убежден, что НАТО в скором времени официально примет Швецию и Финляндию. Со времени саммита НАТО в Мадриде обе страны сделали значительные конкретные шаги для выполнения своих обязательств, в том числе относительно безопасности наших союзников Турции”, - сказал он.

Напомним 

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины.

29 июня 2022 г. лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Против вступления скандинавских стран в Североатлантический альянс выступили Турция и Венгрия. В частности, Анкара критиковала страны за поддержку "террористических групп" и выдвинула 10 условий, исполнение которых открыло им дверь в Альянс.

25 ноября, Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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