Блинкен: Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне выразил мнение, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям, необходимым для членства в НАТО, передает УНН.
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“Финляндия и Швеция готовы быть членами НАТО. Их войска служили бок о бок с силами США и НАТО в Косово, Афганистане, Ираке, Ливии. Обе страны участвуют в программах НАТО “Партнерство ради мира” и “Партнерство расширенных возможностей”. Попросту говоря, их войска почти безупречно взаимодействуют с силами Альянса”, - отметил он.
Блинкен также добавил, что Финляндия и Швеция разделяют ценности НАТО.
“Убежден, что НАТО в скором времени официально примет Швецию и Финляндию. Со времени саммита НАТО в Мадриде обе страны сделали значительные конкретные шаги для выполнения своих обязательств, в том числе относительно безопасности наших союзников Турции”, - сказал он.
Напомним
Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины.
29 июня 2022 г. лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Против вступления скандинавских стран в Североатлантический альянс выступили Турция и Венгрия. В частности, Анкара критиковала страны за поддержку "террористических групп" и выдвинула 10 условий, исполнение которых открыло им дверь в Альянс.
25 ноября, Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО.