Угорщина підтвердила підтримку вступу Швеції та Фінляндії в НАТО

Деталі

Орбан заявив на брифінгу після зустрічі Вишеградської групи в Словаччині, що його уряд вже вирішив, що Угорщина підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, і що парламент країни внесе це питання в порядок денний на своїй першій сесії наступного року.

Угорщина та Туреччина є єдиними членами альянсу, які ще не дали дозволу на вступ.

Нагадаємо

Раніше Туреччина була проти приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу, країна була незадоволена позицією Фінляндії та Швеції щодо екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану", яку Анкара називає терористичною організацією. Партія визнана терористичною організацією в Туреччині, США та більшості європейських країн.