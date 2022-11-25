Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Детали

Орбан заявил на брифинге после встречи Вышеградской группы в Словакии, что его правительство уже решило, что Венгрия поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и что парламент страны внесет этот вопрос в повестку дня своей первой сессии следующего года.

Венгрия и Турция являются единственными членами альянса, которые еще не дали разрешения на вступление.

Напомним

Ранее Турция была против присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, страна была недовольна позицией Финляндии и Швеции по экстрадиции участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара называет террористической организацией. Партия признана террористической организацией в Турции, США и большинстве европейских стран.