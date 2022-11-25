Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент Венгрии ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале следующего года.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Орбан заявил на брифинге после встречи Вышеградской группы в Словакии, что его правительство уже решило, что Венгрия поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и что парламент страны внесет этот вопрос в повестку дня своей первой сессии следующего года.
Венгрия и Турция являются единственными членами альянса, которые еще не дали разрешения на вступление.
Напомним
Ранее Турция была против присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, страна была недовольна позицией Финляндии и Швеции по экстрадиции участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара называет террористической организацией. Партия признана террористической организацией в Турции, США и большинстве европейских стран.