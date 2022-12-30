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Финляндия может присоединиться к НАТО к июлю 2023 года – министр обороны

Финляндия может присоединиться к НАТО к июлю 2023 года – министр обороны

Киев • УНН

 • 344724 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен отметил, что страна отвечает критериям членства в НАТО. Кайкконен считает, что его страна может вступить в Альянс до июля 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Детали

По его словам, в настоящее время для вступления в НАТО страна обязана придерживаться меморандума о взаимопонимании, подписанном Финляндией, Швецией и Турцией на Мадридском саммите.

"Я думаю, что есть серьезные основания полагать, что Финляндия станет членом НАТО до саммита НАТО в Вильнюсе", - считает Кайкконен.

Дополнение

Саммит НАТО состоится в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Напомним 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне выразил мнение, что Финляндия и Швеция соответствуют всем критериям, необходимым для членства в НАТО.

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