Столтенберг ожидает вступления Финляндии и Швеции в Альянс в 2023 году

Детали

Он заявил, что во все более опасном мире очень важно, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО.

“Вскоре мы сможем тепло поприветствовать Швецию и Финляндию в Альянсе”, — сказал Столтенберг.

Он также призвал усилить поддержку Украины и предупредил, что недооценка россии может иметь серьезные последствия для безопасности в северном регионе.

Добавим

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины.

29 июня 2022 года лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Против вступления скандинавских стран в Североатлантический Альянс выступили Турция и Венгрия. В частности, Анкара критиковала страны за поддержку "террористических групп" и выдвинула 10 условий, выполнение которых открыло бы им двери в Альянс.

25 ноября, Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне выразил мнение, что Финляндия и Швеция соответствуют всем критериям, необходимым для приобретения членства в НАТО.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен отметил, что страна соответствует критериям членства в НАТО. Кайкконен считает, что его страна может вступить в Альянс к июлю 2023 года.