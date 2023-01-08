Столтенберг ожидает вступления Финляндии и Швеции в Альянс в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на конференции по безопасности в шведском городе Селене, что ожидает вступления Финляндии и Швеции в Альянс в 2023 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт НАТО.
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Он заявил, что во все более опасном мире очень важно, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО.
“Вскоре мы сможем тепло поприветствовать Швецию и Финляндию в Альянсе”, — сказал Столтенберг.
Он также призвал усилить поддержку Украины и предупредил, что недооценка россии может иметь серьезные последствия для безопасности в северном регионе.
Добавим
Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины.
29 июня 2022 года лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Против вступления скандинавских стран в Североатлантический Альянс выступили Турция и Венгрия. В частности, Анкара критиковала страны за поддержку "террористических групп" и выдвинула 10 условий, выполнение которых открыло бы им двери в Альянс.
25 ноября, Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне выразил мнение, что Финляндия и Швеция соответствуют всем критериям, необходимым для приобретения членства в НАТО.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен отметил, что страна соответствует критериям членства в НАТО. Кайкконен считает, что его страна может вступить в Альянс к июлю 2023 года.