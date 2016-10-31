Якщо українцям піднімуть зарплати, то ціни піднімуть на стільки ж - В.Рабінович
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Глава партії "За життя", народний депутат Вадим Рабінович заявив, що не вірить обіцянці прем’єр-міністра вдвічі підвищити розмір мінімальної заробітної плати. Про це він заявив в ході передачі "Суб’єктивні підсумки тижня" на телеканалі NewsOne, передає УНН.
"Це афера такого рівня, якого ще, здається, в нас не було. У нас є бюджет, куди вносять усі доходи та витрати. Як тільки я почув про таке різке підняття мінімальної зарплати, то подивився в проект бюджету на наступний рік. Там цього немає", – заявив В.Рабінович.
За його словами, з цього приводу заяви чиновників різняться, навіть міністри говорять про різні шляхи досягнення нових соціальних стандартів.
"Такі сенсаційні заяви бувають тоді, коли влада відчуває, що втратила довіру народу. Соціологи попереджають: народ – на межі зриву. Після того як ми провели акцію тарифного спротиву в 11 містах, то побачили настрої людей. І вже за три дні з’являється ця сенсаційна заява", − продовжує народний депутат.
В.Рабінович упевнений: навіть якщо мінімальну зарплату піднімуть удвічі, то й ціни в магазинах "підстрибнуть" на ту суму, яку додадуть українцям.