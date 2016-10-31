Если украинцам поднимут зарплаты, то цены поднимут на столько же - В.Рабинович

"Это афера такого уровня, которого еще, кажется, у нас не было. У нас есть бюджет, куда вносят все доходы и расходы. Как только я услышал о таком резком повышении минимальной зарплаты, то посмотрел в проект бюджета на следующий год. Там этого нет", - заявил В.Рабинович.

По его словам, по этому поводу заявления чиновников различаются, даже министры говорят о различных путях достижения новых социальных стандартов.

"Такие сенсационные заявления бывают тогда, когда власть чувствует, что потеряла доверие народа. Социологи предупреждают: народ - на грани срыва. После того как мы провели акцию тарифного сопротивления в 11 городах, то увидели настроения людей. И уже через три дня появляется это сенсационное заявление", - продолжает депутат.

В.Рабинович уверен: даже если минимальную зарплату поднимут вдвое, то и цены в магазинах "подскочат" на ту сумму, которую добавят украинцам.