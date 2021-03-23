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Якщо Росія погодиться припинити конфлікт на Донбасі, він буде завершений за тиждень - Кулеба

Якщо Росія погодиться припинити конфлікт на Донбасі, він буде завершений за тиждень - Кулеба

Київ • УНН

 • 25331 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Якщо Москва політично вирішить дотриматися власних обіцянок і прийме рішення про виведення своїх військ зі сходу України, конфлікт може бути вирішений легко та достатньо швидко. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю словацькому інтернет-виданню "Tyžden", передає УНН.

Цитата:

“Всі шляхи вирішення (конфлікту на Донбасі – ред.) зрозумілі, багато разів обговорювалися і лежать на столі. А от чого немає, так це зеленого світла від Москви, щоб рухатися вперед. Якщо Москва політично вирішить дотриматися власних обіцянок - а вони багато разів говорили, що Донбас має залишитися частиною України - і вирішить вивести свої війська, конфлікт може бути вирішений легко та достатньо швидко. Способи виведення військ, способи проведення виборів без участі Москви, все це давно детально продумано”, - зазначив Кулеба.

“Тому нам слід запитувати себе не скільки часу знадобиться для припинення конфлікту, а скільки часу потрібно, щоб змусити Росію погодитися його припинити. Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершений за тиждень”, - додав він.

Деталі

Говорячи про роль ЄС, США чи НАТО щодо вирішення конфлікту, міністр зауважив, що у цих сторін, можливо, немає повного розуміння, як вони можуть допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність.

“Як відомо, Франція та Німеччина відіграють провідну роль, оскільки вони є членами Нормандського формату. Ми переконані, що Велика Британія також може докласти частину зусиль. І, звичайно, США. Нинішня адміністрація США дуже добре знає витоки цього конфлікту, а також знає, як він розвивався. Нам всім потрібні конкретні дії. Шляхи вирішення є, настав час діяти. Залишається відкритим питання хто з наших партнерів здатен діяти і чітко показати Владіміру Путіну, що він має сісти за стіл переговорів і домовлятися”, - додав він.

Що було раніше

На початку березня Кулеба заявив, що російська сторона у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі все частіше вдається до абсурдних аргументів та дискусій, аби затягувати процес і не ухвалювати жодних рішень.

Українські Національні Новини

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