Через позицію Росії ТКГ все більше нагадує театр абсурду - Кулеба

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“Тристоронній контактній групі зараз потрібно говорити не про зміну місця, а про те, щоб там в принципі відбувались ефективні переговори, тому що через позицію Російської Федерації ТКГ все більше нагадує театр абсурду, де Росія та запрошені представники т.зв. „ДНР“ та „ЛНР“ просто водять ситуацію по колу, вдаються до абсурдних аргументів, дискусій, аби затягувати процес і не ухвалювати жодних рішень”, — сказав міністр.

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Зі слів Кулеби, наразі не місце проведення ТКГ є проблемою, проблемою є “те, що попри всі зусилля нашої делегації, ми бачимо з того боку суцільний деструктив і називання білого чорним і намагання покладати відповідальність на Україну”.

“Не те щоб це було щось нове, за 7 років конфлікту, але зараз це вийшло на якийсь топ-рівень, і це — та проблема, яку потрібно насамперед вирішувати”, — додав він.

Що було раніше

Як розповів УНН раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, на сьогодні Росія намагається примусити Україну до прямих перемовин з так званими “ДНР” та “ЛНР”, використовуючи для цього питання обміну утримуваними особами.