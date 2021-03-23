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Если Россия согласится прекратить конфликт на Донбассе, он будет завершен за неделю - Кулеба

Если Россия согласится прекратить конфликт на Донбассе, он будет завершен за неделю - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 25328 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний и примет решение о выводе своих войск с востока Украины, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому интернет-изданию "Tyžden", передает УНН.

Цитата:

"Все пути решения (конфликта на Донбассе - ред.) понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это зеленого света от Москвы, чтобы двигаться вперед. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины - и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, все это давно подробно продумано", - отметил Кулеба.

"Поэтому нам следует спрашивать себя не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", - добавил он.

Детали

Говоря о роли ЕС, США или НАТО по решению конфликта, министр отметил, что у этих сторон, возможно, нет полного понимания, как они могут помочь Украине восстановить свою территориальную целостность.

"Как известно, Франция и Германия играют ведущую роль, поскольку они являются членами Нормандского формата. Мы убеждены, что Великобритания также может приложить часть усилий. И, конечно, США. Нынешняя администрация США очень хорошо знает истоки этого конфликта, а также знает, как он развивался. Нам всем нужны конкретные действия. Пути решения есть, пора действовать. Остается открытым вопрос, кто из наших партнеров способен действовать и четко показать Владимиру Путину, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться", - добавил он.

Что было раньше

В начале марта Кулеба заявил, что российская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе все чаще прибегает к абсурдным аргументам и дискуссиям, чтобы затягивать процесс и не принимать никаких решений.

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