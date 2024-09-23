Якість повітря в Києві нормалізувалася - КМДА
Київ • УНН
За даними КМДА, станом на 15:00 якість повітря в Києві повернулася до норми. Спостерігається низький рівень забрудненості атмосфери в столиці.
На 15:00 якість повітря в Києві нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Станом на 15:00 якість повітря в Києві нормалізувалася: спостерігається низький рівень забрудненості", - повідомили в КМДА у Telegram.
Як вказано на сайті КМДА, "всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються".
Коли в Києві припиниться задимлення - прогноз Укргідрометцентру23.09.24, 14:34 • 15646 переглядiв