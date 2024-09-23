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Якість повітря в Києві нормалізувалася - КМДА

Якість повітря в Києві нормалізувалася - КМДА

Київ • УНН

 • 15576 перегляди

За даними КМДА, станом на 15:00 якість повітря в Києві повернулася до норми. Спостерігається низький рівень забрудненості атмосфери в столиці.

На 15:00 якість повітря в Києві нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Станом на 15:00 якість повітря в Києві нормалізувалася: спостерігається низький рівень забрудненості", - повідомили в КМДА у Telegram.

Як вказано на сайті КМДА, "всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються".

Коли в Києві припиниться задимлення - прогноз Укргідрометцентру23.09.24, 14:34 • 15646 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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