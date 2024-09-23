Качество воздуха в Киеве нормализовалось - КГГА
Киев • УНН
По данным КГГА, по состоянию на 15:00 качество воздуха в Киеве вернулось к норме. Наблюдается низкий уровень загрязненности атмосферы в столице.
На 15:00 качество воздуха в Киеве нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 15:00 качество воздуха в Киеве нормализовалось: наблюдается низкий уровень загрязненности", - сообщили в КГГА в Telegram.
Как указано на сайте КГГА, "все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются".
Когда в Киеве прекратится задымление - прогноз Укргидрометцентра23 сент. 2024, 11:34 • 15419 просмотров