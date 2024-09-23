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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Качество воздуха в Киеве нормализовалось - КГГА

Качество воздуха в Киеве нормализовалось - КГГА

Киев  •  УНН

 • 15386 просмотра

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По данным КГГА, по состоянию на 15:00 качество воздуха в Киеве вернулось к норме. Наблюдается низкий уровень загрязненности атмосферы в столице.

На 15:00 качество воздуха в Киеве нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 15:00 качество воздуха в Киеве нормализовалось: наблюдается низкий уровень загрязненности", - сообщили в КГГА в Telegram.

Как указано на сайте КГГА, "все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются".

Когда в Киеве прекратится задымление - прогноз Укргидрометцентра23 сент. 2024, 11:34 • 15419 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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