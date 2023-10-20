Якість пального з початком повномасштабної війни значно погіршилась – експерти

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«Неодноразово були такі випадки, що громадяни заправлялися на станціях неякісним пальним і після того мали величезні проблеми з автомобілем, доводилося повністю замінювати двигун та проводити багато додаткових робіт. Звичайно це значні фінансові витрати. Мережеві станції мають відносно кращу якість продукції, а від заправок на локальних, одиничних пунктах, ймовірно, варто утримуватися», − зазначили вони.

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«Результати часто були негативними, а нині стали ще гіршими. Наприклад, раніше часто доводилось перевіряти пальне на вміст компонентів, яких у речовині не повинно бути і виявлялося, що одна чи дві домішки не відповідали вимогам. Нині трапляється, що суміш на початку дослідження не ідентифікується жодним чином. Простими словами пальне чи розчинник за жодними характеристиками не схоже на оригінальний зразок», - зазначили експерти КНДІСЕ.

За їх словами, експертизи проводяться у тих випадках, коли є підозра на порушення якості чи інші подібні негативні фактори.

«Загалом такі дослідження сприяють безпеці споживачів, забезпечують відповідність нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів стандартам якості та безпеки. Йдеться про уникнення збитків через використання неякісного палива, що може призвести до пошкодження двигунів та обладнання, інших негативних наслідків. Це особливо важливо для транспортних засобів, виробництва та енергетики, стратегічного управління в умовах воєнних дій, безпеки, сталого розвитку, економічної стійкості та гуманітарних дій», - резюмували фахівці КНДІСЕ.

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Додамо

За роки існування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ) його фахівці виконали понад 2,3 млн експертиз. Близько 1,1 млн з них відбулися вже за роки незалежності України. Найпоширенішими наразі є експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, компʼютерно-технічна та почеркознавча експертизи, судово-технічна експертиза документів, автотоварознавча, психологічна, будівельно-технічна, земельно-технічна, дорожньо-технічна, залізнично-транспортна експертизи, а також експертиза з охорони праці. Загалом Інститутом виконуються дослідження за 96 експертними спеціальностями.

З початку війни росії проти України найнеобхіднішими стали військові, вибухотехнічні, товарознавчі, економічні, екологічні експертизи, дослідження артилерійської зброї тощо.

З цього приводу колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що дослідження експертів КНДІСЕ під керівництвом Олександра Рувіна є величезним вкладом в те, щоб фіксувати злочини росіян.