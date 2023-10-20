Качество топлива с началом полномасштабной войны значительно ухудшилось - эксперты

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 11196 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 19647 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 31115 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 115437 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 65155 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 83882 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 238064 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77212 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 126059 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168241 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.6м/с
43%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 107957 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 103082 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 159552 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 77632 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 30642 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 115375 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 161566 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 238009 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 282041 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 332874 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 602 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 12576 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 32078 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 78980 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 60197 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Качество топлива с началом полномасштабной войны значительно ухудшилось - эксперты

Киев • УНН

 • 379921 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф объем исследований топлива, масел и нефтепродуктов увеличился вдвое. Сетевые автозаправочные станции имеют «относительно лучшее качество продукции», а от заправок на локальных, единичных пунктах «вероятно, стоит воздерживаться». Об этом, рассказывая о результатах экспертиз нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, в комментарии УНН сообщили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Качество топлива с началом полномасштабной войны значительно ухудшилось - эксперты

Цитата

«Неоднократно были такие случаи, что граждане заправлялись на станциях некачественным топливом и после того имели огромные проблемы с автомобилем, приходилось полностью заменять двигатель и проводить много дополнительных работ. Конечно это значительные финансовые затраты. Сетевые станции имеют относительно лучшее качество продукции, а от заправок на локальных, единичных пунктах, вероятно, стоит воздерживаться», − отметили они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине шквал подделок пластиковых документов - в КНИИСЭ рассказали подробностии

«Результаты часто были негативными, а сейчас стали еще хуже. Например, раньше часто приходилось проверять топливо на содержание компонентов, которых в веществе не должно быть и оказывалось, что одна или две примеси не соответствовали требованиям. Сейчас случается, что смесь в начале исследования не идентифицируется никоим образом. Простыми словами горючее или растворитель ни по каким характеристикам не похоже на оригинальный образец», - отметили эксперты КНИИСЭ.

По их словам, экспертизы проводятся в тех случаях, когда есть подозрение на нарушение качества или другие подобные негативные факторы.

«В целом такие исследования способствуют безопасности потребителей, обеспечивают соответствие нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов стандартам качества и безопасности. Речь идет об избежании убытков из-за использования некачественного топлива, что может привести к повреждению двигателей и оборудования, других негативных последствий. Это особенно важно для транспортных средств, производства и энергетики, стратегического управления в условиях военных действий, безопасности, устойчивого развития, экономической устойчивости и гуманитарных действий», - резюмировали специалисты КНИИСЭ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине увеличилось количество подделок алкоголя – эксперты КНИИСЭ

Добавим

За годы существования Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (КНИИСЭ) его специалисты выполнили более 2,3 млн экспертиз. Около 1,1 млн из них состоялись уже за годы независимости Украины. Самыми распространенными сейчас являются экспертизы по исследованию наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, компьютерно-техническая и почерковедческая экспертизы, судебно-техническая экспертиза документов, автотовароведческая, психологическая, строительно-техническая, земельно-техническая, дорожно-техническая, железнодорожно-транспортная экспертизы, а также экспертиза по охране труда. В целом Институтом выполняются исследования по 96 экспертным специальностям.

С начала войны россии против Украины самыми необходимыми стали военные, взрывотехнические, товароведческие, экономические, экологические экспертизы, исследования артиллерийского оружия и т.д.

По этому поводу бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что исследования экспертов КНИИСЭ под руководством Александра Рувина являются огромным вкладом в то, чтобы фиксировать преступления россиян.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81