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«Неоднократно были такие случаи, что граждане заправлялись на станциях некачественным топливом и после того имели огромные проблемы с автомобилем, приходилось полностью заменять двигатель и проводить много дополнительных работ. Конечно это значительные финансовые затраты. Сетевые станции имеют относительно лучшее качество продукции, а от заправок на локальных, единичных пунктах, вероятно, стоит воздерживаться», − отметили они.

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«Результаты часто были негативными, а сейчас стали еще хуже. Например, раньше часто приходилось проверять топливо на содержание компонентов, которых в веществе не должно быть и оказывалось, что одна или две примеси не соответствовали требованиям. Сейчас случается, что смесь в начале исследования не идентифицируется никоим образом. Простыми словами горючее или растворитель ни по каким характеристикам не похоже на оригинальный образец», - отметили эксперты КНИИСЭ.

По их словам, экспертизы проводятся в тех случаях, когда есть подозрение на нарушение качества или другие подобные негативные факторы.

«В целом такие исследования способствуют безопасности потребителей, обеспечивают соответствие нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов стандартам качества и безопасности. Речь идет об избежании убытков из-за использования некачественного топлива, что может привести к повреждению двигателей и оборудования, других негативных последствий. Это особенно важно для транспортных средств, производства и энергетики, стратегического управления в условиях военных действий, безопасности, устойчивого развития, экономической устойчивости и гуманитарных действий», - резюмировали специалисты КНИИСЭ.

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За годы существования Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (КНИИСЭ) его специалисты выполнили более 2,3 млн экспертиз. Около 1,1 млн из них состоялись уже за годы независимости Украины. Самыми распространенными сейчас являются экспертизы по исследованию наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, компьютерно-техническая и почерковедческая экспертизы, судебно-техническая экспертиза документов, автотовароведческая, психологическая, строительно-техническая, земельно-техническая, дорожно-техническая, железнодорожно-транспортная экспертизы, а также экспертиза по охране труда. В целом Институтом выполняются исследования по 96 экспертным специальностям.

С начала войны россии против Украины самыми необходимыми стали военные, взрывотехнические, товароведческие, экономические, экологические экспертизы, исследования артиллерийского оружия и т.д.

По этому поводу бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что исследования экспертов КНИИСЭ под руководством Александра Рувина являются огромным вкладом в то, чтобы фиксировать преступления россиян.