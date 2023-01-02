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Яким буде 2023 рік залежатиме від того, як закінчиться війна в Україні - посол Польщі в ООН

Яким буде 2023 рік залежатиме від того, як закінчиться війна в Україні - посол Польщі в ООН

Київ • УНН

 • 799707 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський в інтерв'ю PAP висловив думку, що ключову роль у тому, яким буде 2023 рік, відіграє те, як закінчиться війна в Україні і за яких умов, інформує УНН.

Цитата

"Для змісту миру найважливішим питанням є: як ставитимуться до росії? Чи можливо, що російський імперіалізм розглядатимуть як ідеологію, що загрожує світовому порядку, на тій же основі, що колись визнавали німецький нацизм?

Це шлях повторити рішення, прийняті після закінчення Другої світової війни – позбавити росію інструментів грати роль глобальної держави (зокрема на форумі ООН), притягнути до міжнародного суду військових злочинців у формі та костюмах, зокрема путіна, виплати військових репарацій та інші подібні дії", - розповів Щерський.

Деталі

Крім цього, дипломат зазначив, що хоча з польської точки зору цей рік пройшов під впливом війни в Україні, це "одна з багатьох драм", які сталися у 2022 році. Він нагадав, що наразі також є конфлікти у Сирії, Ємені, Лівії, Афганістані, а також ядерна програма Ірану, політика Північної Кореї, напруженість навколо Тайваню та інші.

"Ми маємо про це пам’ятати, щоб бачити війну в Україні в широкому контексті і розуміти, що наша політика не може бути одновимірною. без глобальної чутливості та розуміння ми не переконаємо міжнародне співтовариство у наших аргументах", - пояснив посол.

За його словами, багато країн досі сприймають війну в Україні як "нову та чужу главу Холодної війни", а деякі з урядів світу підтримують росію через економічні та військові зв’язки або небажання перемоги Заходу.

Нагадаємо

Видання Politico опитало високопосадовців у Брюсселі щодо 3 найважливіших подій, які домінуватимуть у політиці ЄС. Серед них - війна в Україні.

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