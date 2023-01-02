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Війна в Україні у топ-3 найважливіших подій 2023 року - чиновники ЄС

Війна в Україні у топ-3 найважливіших подій 2023 року - чиновники ЄС

Київ • УНН

 • 747781 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Видання Politico опитало високопосадовців у Брюсселі щодо 3 найважливіших подій, які домінуватимуть у політиці ЄС цього року. Більшість включили до свого списку війну росії проти України, а також "світовий бум" відновлюваної енергетики та продовження боротьби зі зміною клімату, передає УНН.

Цитата

"Підтримка України у відсічі агресору. Прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії в Європі. Зміцнення конкурентоспроможності в Європі та формування нових стратегічних альянсів у всьому світі", - відповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на запитання, якими є 3 важливі події цього року.

Деталі

Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер також заявила, що війна в Україні "все ще визначає ситуацію". Вона додала, що в центрі уваги залишатиметься і енергетична криза у Європі. За її словами, ключове значення "для планети, війни і добробуту людей" матиме прискорення боротьби зі зміною клімату.

Своєю чергою, єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоганнес Хан відзначив, що на Європу та міжнародних пратнерів у новому році чекатиме продовження потужної підтримки України, оскільки війна триває.

"Новий геополітичний порядок як вплив війни. Найцікавіше буде побачити позиціювання Китаю та піднесення Індії. ЄС підвищив свій політичний авторитет на глобальному рівні та й надалі зміцнюватиме свою безпекову та оборонну спроможність (приєднання до НАТО Швеції та Фінляндії; стратегічний компас)", - сказав він.

Хан додав, що крім цього на Європу "сильно" впливає зміна клімату через екстремальні погодні умови. Це також спонукатиме міграцію з незахищених континентів, особливо Африки, підсумував він.

Окрім цього, через загарбницьку війну росії та важливу глобальну роль України як виробника продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, ймовірно, більше людей стикатимуться з дефіцитом їжі, зауважила єврокомісар з питань міжнародного партнерства Ютта Урпілайнен.

Три важливі події 2023 року також окреслив депутат від Швеції Пермі Ларс Даніельсон, який очолить переговори щодо законів ЄС, оскільки Швеція головуватиме в Раді ЄС протягом перших шести місяців 2023 року.

"Чи і як закінчиться агресія проти України. Якщо ціни на енергоносії почнуть падати. Якщо верховенство права буде повністю дотримуватись у всіх державах-членах ЄС", - відзначив він.

Нагадаємо

1 січня 2023 року Швеція прийняла головування у Раді Євросоюзу від Чехії. Серед пріоритетів країни - підтримка України.

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