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Швеція почала головування в Раді ЄС: серед пріоритетів - підтримка України

Швеція почала головування в Раді ЄС: серед пріоритетів - підтримка України

Київ • УНН

 • 1177566 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Швеція з 1 січня розпочала головування в Раді Європейського Союзу на пів року, повідомляється на сайті швецького головування, пише УНН.

Деталі

1 січня 2023 року Швеція прийняла головування у Раді Європейського Союзу від Чехії. Безпека, конкурентоспроможність, екологічні та енергетичні переходи, демократичні цінності та верховенство права - пріоритети головування на найближчі шість місяців.

Чотири пріоритети шведського головування сформульовані так:

  • Безпека – єдність
  • Стійкість – конкурентоспроможність
  • Процвітання – зелений та енергетичний перехід
  • Демократичні цінності та верховенство права – наша основа

Говорячи про перший пріоритет, шведське головування вказало, що "швидка та рішуча відповідь ЄС на вторгнення в Україну є проявом нашої сили, коли ми діємо спільно".

"Шведське головування приділятиме пріоритетну увагу подальшій економічній та військовій підтримці України, а також підтримці шляху України до ЄС. Це вимагатиме подальших зусиль як на національному рівні, так і на рівні ЄС. Потрібні подальші кроки для реконструкції та реформ у напрямку інтеграції до ЄС", - зазначили у головуванні.

"Щоб зміцнити безпеку нашого Союзу та громадян, ми маємо досягти консенсусу щодо надійної європейської політики безпеки та оборони у тісній співпраці з партнерами. Подальші кроки спиратимуться на наші спільні дії щодо протидії російській агресії щодо України, а також реалізації Стратегічного компасу та інших ініціатив", - вказали у головуванні.

Пріоритети шведського головування, як зазначається, відображають позиції, які Швеція традиційно відстоювала в ЄС, але й відповідають поточним геополітичним та економічним викликам, які стоять перед ЄС.

Доповнення

Головування у Раді ЄС змінюється кожні шість місяців. Швеція головуватиме з 1 січня по 30 червня 2023 року. Це вже третій раз, коли Швеція головує, після чого головування перейде до Іспанії.

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