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Швеция начала председательство в Совете ЕС: среди приоритетов - поддержка Украины

Швеция начала председательство в Совете ЕС: среди приоритетов - поддержка Украины

Киев • УНН

 • 1177558 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Швеция с 1 января начала председательство в Совете Европейского Союза на полгода, сообщается на сайте шведского председательства, пишет УНН.

Детали

1 января 2023 года Швеция приняла председательство в Совете Европейского Союза от Чехии. Безопасность, конкурентоспособность, экологические и энергетические переходы, демократические ценности и верховенство права – приоритеты председательства на ближайшие шесть месяцев.

Четыре приоритета шведского председательства сформулированы так:

  • Безопасность – единство
  • Устойчивость – конкурентоспособность
  • Процветание – зеленый и энергетический переход
  • Демократические ценности и верховенство права – наша основа

Говоря о первом приоритете, шведское председательство указало, что "быстрый и решительный ответ ЕС на вторжение в Украину является проявлением нашей силы, когда мы действуем сообща".

"Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС. Это потребует дальнейших усилий как на национальном, так и на уровне ЕС . Нужны дальнейшие шаги для реконструкции и реформ в направлении интеграции в ЕС", - отметили в председательстве.

"Чтобы укрепить безопасность нашего Союза и граждан, мы должны достичь консенсуса относительно надежной европейской политики безопасности и обороны в тесном сотрудничестве с партнерами. Дальнейшие шаги будут опираться на наши совместные действия по противодействию российской агрессии в отношении Украины, а также реализации Стратегического компаса и других инициатив", - сказали в председательстве.

Приоритеты шведского председательства, как отмечается, отражают позиции, которые Швеция традиционно отстаивала в ЕС, но и отвечают текущим геополитическим и экономическим вызовам, стоящим перед ЕС.

Дополнение

Председательство в Совете ЕС меняется каждые шесть месяцев. Швеция будет председательствовать с 1 января по 30 июня 2023 года. Это уже в третий раз, когда Швеция председательствует, после чего председательство перейдет к Испании.

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