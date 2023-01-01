Швеция начала председательство в Совете ЕС: среди приоритетов - поддержка Украины

Детали

1 января 2023 года Швеция приняла председательство в Совете Европейского Союза от Чехии. Безопасность, конкурентоспособность, экологические и энергетические переходы, демократические ценности и верховенство права – приоритеты председательства на ближайшие шесть месяцев.

Четыре приоритета шведского председательства сформулированы так:



Безопасность – единство



Устойчивость – конкурентоспособность



Процветание – зеленый и энергетический переход



Демократические ценности и верховенство права – наша основа



Говоря о первом приоритете, шведское председательство указало, что "быстрый и решительный ответ ЕС на вторжение в Украину является проявлением нашей силы, когда мы действуем сообща".

"Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС. Это потребует дальнейших усилий как на национальном, так и на уровне ЕС . Нужны дальнейшие шаги для реконструкции и реформ в направлении интеграции в ЕС", - отметили в председательстве.

"Чтобы укрепить безопасность нашего Союза и граждан, мы должны достичь консенсуса относительно надежной европейской политики безопасности и обороны в тесном сотрудничестве с партнерами. Дальнейшие шаги будут опираться на наши совместные действия по противодействию российской агрессии в отношении Украины, а также реализации Стратегического компаса и других инициатив", - сказали в председательстве.

Приоритеты шведского председательства, как отмечается, отражают позиции, которые Швеция традиционно отстаивала в ЕС, но и отвечают текущим геополитическим и экономическим вызовам, стоящим перед ЕС.

Дополнение

Председательство в Совете ЕС меняется каждые шесть месяцев. Швеция будет председательствовать с 1 января по 30 июня 2023 года. Это уже в третий раз, когда Швеция председательствует, после чего председательство перейдет к Испании.