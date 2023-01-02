Война в Украине в топ-3 важнейших событий 2023 года - чиновники ЕС

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"Поддержка Украины в отпоре агрессору. Ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии в Европе. Укрепление конкурентоспособности в Европе и формирование новых стратегических альянсов во всем мире", - ответила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вопрос, какими будут 3 важных события этого года.

Детали

Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер также заявила, что война в Украине "все еще определяет ситуацию". Она добавила, что в центре внимания будет оставаться и энергетический кризис в Европе. По ее словам, ключевое значение "для планеты, войны и благополучия людей" будет иметь ускорение борьбы с изменением климата.

В свою очередь, еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан отметил, что Европу и международных партнеров в новом году будет ждать продолжение мощной поддержки Украины, поскольку война продолжается.

"Новый геополитический порядок как влияние войны. Самое интересное будет увидеть позиционирование Китая и подъем Индии. ЕС повысил свой политический авторитет на глобальном уровне и будет продолжать укреплять свою безопасность и оборонную способность (присоединение к НАТО Швеции и Финляндии; стратегический компас)", – сказал он.

Хан добавил, что кроме этого на Европу "сильно" влияет изменение климата из-за экстремальных погодных условий. Это также побуждает миграцию с незащищенных континентов, особенно Африки, подытожил он.

Кроме этого, из-за захватнической войны россии и важной глобальной роли Украины как производителя продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, вероятно, больше людей будут сталкиваться с дефицитом пищи, отметила еврокомиссар по вопросам международного партнерства Ютта Урпилайнен.

Три важных события 2023 также очертил депутат от Швеции Перми Ларс Даниэльсон, который возглавит переговоры по законам ЕС, поскольку Швеция будет председательствовать в Совете ЕС в течение первых шести месяцев 2023 года.

"Закончится ли и как (закончится - ред.) агрессия против Украины. Если цены на энергоносители начнут падать. Если верховенство права будет полностью соблюдаться во всех государствах-членах ЕС", - отметил он.

Напомним

1 января 2023 года Швеция приняла председательство в Совете Евросоюза от Чехии. Среди приоритетов страны - поддержка Украины.