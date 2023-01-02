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Каким будет 2023 год будет зависеть от того, как закончится война в Украине - посол Польши в ООН

Киев • УНН

 • 799706 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский в интервью PAP выразил мнение, что ключевую роль в том, каким будет 2023 год, играет то, как закончится война в Украине и при каких условиях, информирует УНН.

Цитата

"Для содержания мира важнейшим вопросом является: как относиться к россии? Возможно ли, что русский империализм будут рассматривать как идеологию, угрожающую мировому порядку, на той же основе, что когда-то признавали немецкий нацизм?

Это путь повторить решения, принятые после окончания Второй мировой войны – лишить россию инструментов играть роль глобального государства (в частности на форуме ООН), привлечь в международный суд военных преступников в форме и костюмах, в том числе путина, выплаты военных репараций и другие подобные действия", - рассказал Щерский.

Детали

Кроме этого, дипломат отметил, что хотя с польской точки зрения этот год прошел под влиянием войны в Украине, это "одна из многих драм", произошедших в 2022 году. Он напомнил, что сейчас есть конфликты в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане, а также ядерная программа Ирана, политика Северной Кореи, напряженность вокруг Тайваня и другие.

"Мы должны об этом помнить, чтобы видеть войну в Украине в широком контексте и понимать, что наша политика не может быть одномерной. Без глобальной чувствительности и понимания мы не убедим международное сообщество в наших аргументах", - пояснил посол.

По его словам, многие страны до сих пор воспринимают войну в Украине как "новую и чужую главу Холодной войны", а некоторые из правительств мира поддерживают россию через экономические и военные связи или нежелание победы Запада.

Напомним

Издание Politico опросило чиновников в Брюсселе относительно 3 важнейших событий, которые будут доминировать в политике ЕС. Среди них – война в Украине.

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