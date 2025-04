Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

З приходом весни багатьом з нас хочеться змін і нових емоцій, і саме в цей період ми починаємо обирати "легші", свіжіші аромати, які підходять до настрою пробудження природи. Які парфуми варто обирати цієї весни, що змінити у парфумерних вподобаннях з приходом тепла, а також про нові тренди у світі ароматів на 2025 рік УНН розповів парфумер і експерт з підбору ароматів за психологічним портретом Анастасія Москаленко.

"З першим промінням сонця людям хочеться пробудження, легкості, енергії. Бачу тенденцію серед своїх клієнтів до натуралістичних, ненав’язливих ароматів. Зимою хотілось щільніших ароматів, тепер з приходом тепла люди більш тонко відчувають запахи, тому можна обирати щось не таке гучне.

Всі обіцяють з весни почати бігати, худнути і більше читати, і з першим теплом і енергія на це з’являється. Для мене це пробудження звучить в Amouage reflection Woman з відчуттям весняного лісу після дощу і легким цвітінням з хрустким стеблом тюльпанів, без синтетичних поєднань чи мускусів", - зазначає Москаленко.

Весняні аромати: на що звернути увагу

Як пояснює експерт, весняні аромати – це зелена свіжість в першу чергу; квіти, але не задушливі; цитруси і фрукти ніхто не відміняв; ближче до літа захочеться і акватичних нот, які освіжать морським бризом з піском, озоном і кокосовою водою в руках.

"Весна для мене – це шлейф персиків у корзинці в Chloe Nomade, манго з мандаринами серед прохолодних пелюстків фіалки і ірисів і кокосової стружки в Guerlain Aqua Allegoria FlorabloomForte", - додає парфумер.

"До речі фіалка – обов’язкова для мене весною, бо додає прохолоди і балансу квітковим і фруктовим ароматам. А також це насичені цитруси з імбирем, чаєм і корицею в Louis Vuitton Imagination",-підкреслила Москаленко.

Парфумові тренди 2025

Як розповіла парфумер, цього року очікується бум на екстракти парфумів. Наприклад, відомий аромат Tiziana Terenzi Kirke вийде у версії Overdose.

Тож пошуміти багато хто захоче цього року. Завжди серед клієнтів є любителі нейтральних ароматів і ті, хто підкреслюють себе яскравим шлейфом і люблять звертати на себе увагу. Тож мені залишається лише спостерігати за палітрою характеристик, які інтуітивно влучно обрамлені парфумами - додала експерт.

Крім того, за її словами, тренди на весну також включатимуть фруктові коктейлі, десерти та морозиво, але з цікавими варіаціями. Важливою тенденцією буде поява тропічних нот. Аромати бананів, кокосової води і навіть арахісової пасти, як у Kayali Maui in a Bottle Sweet Banana | 37 Eau de Parfum та L’Explicite The House of Oud, стануть актуальними. Також здобудуть популярність завдяки своїм лактонним молочним акордам такі парфуми як LIQUIDES IMAGINAIRES Blanche Bête, Giardini di Toscana Bianco Latte.

"Скоріш за все банани не наберуть таких обертів, як вишня, яка й не збирається йти з ринку цього року.

Гурманіка буде дуже популярною – випічка, тістечка, мед, карамель, лісові горіхи, та ще й в поєднанні із кавовими чи молочними нотами- це топ",-додала парфумер.

Для тих, хто не готовий до молочних ароматів, парфумер рекомендує почати з легкого, але весняного аромату з трендовою нотою рису - Kilian moonlight in heaven.

Особливо актуальними будуть пудрові аромати, що повертаються цього року.

Do Son-Eau de Toilette Diptyque з вершковим і припудреним ірисом, туберозою і пухнастим мускусом є чудовим прикладом цього тренду.

Експерт радить звернути увагу і на спокійну деревину сандалу в Le labo Santal 33, або ж на так само популярну весною ноту чаю матчі від того ж бренда The Matcha 26 Le Labo з матчею, інжиром і гірким апельсином.

"Ближче до літа раджу спробувати Never-Ending Summer від Maison Martin Margiela з нотами аперолю, ерл грею та спецій", - додала Москаленко.