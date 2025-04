Какие духи выбрать весной 2025: тренды и советы эксперта

С приходом весны многим из нас хочется перемен и новых эмоций, и именно в этот период мы начинаем выбирать "более легкие", свежие ароматы, которые подходят к настроению пробуждения природы. Какие духи стоит выбирать этой весной, что изменить в парфюмерных предпочтениях с приходом тепла, а также о новых трендах в мире ароматов на 2025 год УНН рассказала парфюмер и эксперт по подбору ароматов по психологическому портрету Анастасия Москаленко.

"С первыми лучами солнца людям хочется пробуждения, легкости, энергии. Вижу тенденцию среди своих клиентов к натуралистическим, ненавязчивым ароматам. Зимой хотелось более плотных ароматов, теперь с приходом тепла люди более тонко чувствуют запахи, поэтому можно выбирать что-то не такое громкое.

Все обещают с весны начать бегать, худеть и больше читать, и с первым теплом и энергия на это появляется. Для меня это пробуждение звучит в Amouage reflection Woman с ощущением весеннего леса после дождя и легким цветением с хрустящим стеблем тюльпанов, без синтетических сочетаний или мускусов", - отмечает Москаленко.

Весенние ароматы: на что обратить внимание

Как объясняет эксперт, весенние ароматы – это зеленая свежесть в первую очередь; цветы, но не удушающие; цитрусы и фрукты никто не отменял; ближе к лету захочется и акватических нот, которые освежат морским бризом с песком, озоном и кокосовой водой в руках.

"Весна для меня – это шлейф персиков в корзинке в Chloe Nomade, манго с мандаринами среди прохладных лепестков фиалки и ирисов и кокосовой стружки в Guerlain Aqua Allegoria FlorabloomForte", - добавляет парфюмер.

"Кстати, фиалка – обязательна для меня весной, потому что добавляет прохлады и баланса цветочным и фруктовым ароматам. А также это насыщенные цитрусы с имбирем, чаем и корицей в Louis Vuitton Imagination",-подчеркнула Москаленко.

Парфюмерные тренды 2025

Как рассказала парфюмер, в этом году ожидается бум на экстракты парфюмов. Например, известный аромат Tiziana Terenzi Kirke выйдет в версии Overdose.

Поэтому пошуметь многие захотят в этом году. Всегда среди клиентов есть любители нейтральных ароматов и те, кто подчеркивают себя ярким шлейфом и любят обращать на себя внимание. Поэтому мне остается только наблюдать за палитрой характеристик, которые интуитивно удачно обрамлены парфюмами - добавила эксперт.

Кроме того, по ее словам, тренды на весну также будут включать фруктовые коктейли, десерты и мороженое, но с интересными вариациями. Важной тенденцией будет появление тропических нот. Ароматы бананов, кокосовой воды и даже арахисовой пасты, как в Kayali Maui in a Bottle Sweet Banana | 37 Eau de Parfum и L’Explicite The House of Oud, станут актуальными. Также приобретут популярность благодаря своим лактонным молочным аккордам такие парфюмы как LIQUIDES IMAGINAIRES Blanche Bête, Giardini di Toscana Bianco Latte.

"Скорее всего бананы не наберут таких оборотов, как вишня, которая и не собирается уходить с рынка в этом году.

Гурманика будет очень популярной – выпечка, пирожные, мед, карамель, лесные орехи, да еще и в сочетании с кофейными или молочными нотами- это топ",-добавила парфюмер.

Для тех, кто не готов к молочным ароматам, парфюмер рекомендует начать с легкого, но весеннего аромата с трендовой нотой риса - Kilian moonlight in heaven.

Особенно актуальными будут пудровые ароматы, которые возвращаются в этом году.

Do Son-Eau de Toilette Diptyque со сливочным и припудренным ирисом, туберозой и пушистым мускусом является прекрасным примером этого тренда.

Эксперт советует обратить внимание и на спокойную древесину сандала в Le labo Santal 33, или же на так же популярную весной ноту чая матчи от того же бренда The Matcha 26 Le Labo с матчей, инжиром и горьким апельсином.

"Ближе к лету советую попробовать Never-Ending Summer от Maison Martin Margiela с нотами апероля, эрл грея и специй", - добавила Москаленко.