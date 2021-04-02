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Як захистити дитину від насильства в інтернеті: поради дитячого омбудсмена

Київ • УНН

 • 20848 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба дав поради батькам, як захистити дитину в інтернеті від сексуального насильства. Про це пише УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.

Цитата

"18 хвилин потрібно злочинцю, щоб змусити дитину відправити її інтимне фото в Інтернеті. 25% дітей зустрічалися з ситуаціями сексуального насильства та експлуатації онлайн", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами Кулеби, "дорослим здається, коли дитина з ними вдома, з нею не трапиться нічого поганого", проте навіть у таких ситуаціях злочинці можуть вчиняти насильство над дитиною, і "це насильство онлайн може переходити в офлайн”, - наголосив Кулеба.

31 березня поліція Одеської області повідомила про затримання місцевого жителя за підозрою у ґвалтуванні неповнолітніх. Два роки тому 49-річний чоловік під виглядом молодого хлопця зареєструвався в одній із соціальних мереж і почав спілкуватися із 13-річною дівчинкою. Він змусив її надіслати інтимні фото, після чого почав шантажувати. Чоловік погрожував надіслати фото її батькам, якщо вона з ним не зустрінеться. Через страх дівчинка погодилася на зустріч і запросила його додому, поки мама була на роботі. Вдома у дитини чоловік здійснив над нею сексуальне насильство. Залякування і ґвалтування дитини тривали майже два роки, доки вона не наважилася розповісти про все матері, а та звернулася в поліцію.
Омбудсмен закликав батьків розмовляти з дітьми та вчити їх правил безпечного спілкування в інтернеті.

За словами Кулеби, дорослі мають розповідати дітям, що людина в мережі не завжди та, ким хоче здаватися, і що не можна відправляти свої інтимні фото в інтернеті. Також слід пояснити, що дитину можуть шантажувати, і в такому випадку вона має розповісти про це батькам, а батьки їй допоможуть.

Як зауважив Кулеба, батьки повинні переконати дитину, що вони не засудять і завжди будуть на її боці.

Також дитячий омбудсмен опублікував посилання на освітні відео: проєкт Stop_sexтинг; мультфільми для дітей 4-7 років; для дітей 8-11 років та підлітків 12-15 років.

Додамо

На Київщині відкриють перший в Україні Центр правосуддя для дітей, які постраждали від сексуального насильства. У ньому створять комфортні умови для дітей, які дадуть можливість правоохоронцям збирати докази, не травмуючи психіки неповнолітніх.

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