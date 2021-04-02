Как защитить ребенка от насилия в интернете: советы детского омбудсмена

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“18 минут нужно преступнику, чтобы заставить ребенка отправить ее интимное фото в Интернете. 25% детей встречались с ситуациями сексуального насилия и эксплуатации онлайн”, — говорится в сообщении.

Детали

По словам Кулебы, “взрослым кажется, когда ребенок с ними дома, с ним не случится ничего плохого”, однако даже в таких ситуациях преступники могут совершать насилие над ребенком, и “это насилие онлайн может переходить в офлайн”, — отметил Кулеба.

31 марта полиция Одесской области сообщила о задержании местного жителя по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних. Два года назад 49-летний мужчина под видом молодого парня зарегистрировался в одной из социальных сетей и начал общаться с 13-летней девочкой. Он заставил ее прислать интимные фото, после чего начал шантажировать. Мужчина угрожал прислать фото ее родителям, если она с ним не встретится. Из-за страха девочка согласилась на встречу и пригласила его домой, пока мама была на работе. Дома у ребенка мужчина совершил над ней сексуальное насилие. Запугивание и насилие ребенка продолжались почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем матери, а та обратилась в полицию.

Омбудсмен призвал родителей разговаривать с детьми и учить их правилам безопасного общения в интернете.

По словам Кулебы, взрослые должны рассказывать детям, что человек в сети не всегда тот, кем хочет казаться, и что нельзя отправлять свои интимные фото в интернете. Также следует объяснить, что ребенка могут шантажировать, и в таком случае он может рассказать об этом родителям, а родители ему помогут.

Как отметил Кулеба, родители должны убедить ребенка, что они не осудят и всегда будут на его стороне.

Также детский омбудсмен опубликовал ссылки на образовательные видео: проект Stop_sexтинг; мультфильмы для детей 4-7 лет; для детей 8-11 лет и подростков 12-15 лет.

Добавим

В Киевской области откроют первый в Украине Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия. В нем создадут комфортные условия для детей, которые дадут возможность правоохранителям собирать доказательства, не травмируя психики несовершеннолетних.