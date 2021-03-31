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В Україні з'явиться Центр правосуддя для дітей, які постраждали від сексуального насильства

В Україні з'явиться Центр правосуддя для дітей, які постраждали від сексуального насильства

Київ • УНН

 • 17061 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. На Київщині відкриють перший в Україні Центр правосуддя для дітей, які постраждали від сексуального насильства. У ньому створять комфортні умови для дітей, які дадуть можливість правоохоронцям збирати докази, не травмуючи психіки неповнолітніх. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

В Офісі президента України 31 березня обговорили запуск пілотного проєкту зі створення Центру правосуддя для захисту прав дітей, які постраждали від сексуального насильства та експлуатації.

Центр працюватиме за американською моделлю Children's Justice Centre і принципом дружнього до дитини правосуддя. Команда фахівців складатиметься із прокурорів, слідчих, суддів, соцпрацівників, психологів і адвокатів, які спеціально підготовлені до роботи з неповнолітніми жертвами насильства і будуть одночасно присутніми під час інтерв'ювання дитини у кримінальному процесі. Рішення щодо розслідування і надання соціально-психологічної підтримки узгоджуватимуть з усіма учасниками.

Цитата

"Дитина-жертва, особливо у випадках насильства, вимагає особливого ставлення і специфічного підходу. Злочини даної категорії небезпечні з точки зору негативних наслідків на психіку дитини і непередбачувані своїм впливом на її подальшу долю. Тому надзвичайно важлива адаптація процесуальних дій до потреб дитини шляхом створення дружнього середовища", – сказав заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Додамо

За його словами, центр має бути місцем, яке знижуватиме рівень занепокоєння у дитини, запобігатиме психологічній травматизації та сприятиме отриманню правдивої та повної інформації для судових цілей.

Попередньо, проект запустять у вересні в Київській області.

За інформацією Мамедова, 2020 року кожна десята дитина стала жертвою злочину. Сексуальне насильство належить до трьох найпоширеніших правопорушень проти неповнолітніх. Щорічне зростання кількості таких злочинів становить 10%.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей. Законом запроваджується особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

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