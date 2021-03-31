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В Украине появится Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

В Украине появится Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

Киев  •  УНН

 • 17029 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киевской области откроют первый в Украине Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия. В нем создадут комфортные условия для детей, которые дадут возможность правоохранителям собирать доказательства, не травмируя психики несовершеннолетних. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

В Офисе президента Украины 31 марта обсудили запуск пилотного проекта по созданию Центра правосудия для защиты прав детей, пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации.

Центр будет работать по американской модели Children's Justice Centre и принципу дружественного к ребенку правосудия. Команда специалистов будет состоять из прокуроров, следователей, судей, соцработников, психологов и адвокатов, которые специально подготовлены к работе с несовершеннолетними жертвами насилия и будут одновременно присутствовать во время интервьюирования ребенка в уголовном процессе. Решение по расследованию и оказанию социально-психологической поддержки будут согласовывать со всеми участниками.

Цитата

"Ребенок-жертва, особенно в случаях насилия, требует особого отношения и специфического подхода. Преступления данной категории опасные с точки зрения негативных последствий на психику ребенка и непредсказуемые своим влиянием на ее дальнейшую судьбу. Поэтому чрезвычайно важна адаптация процессуальных действий с потребностями ребенка путем создания дружественной среды", - сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Добавим

По его словам, центр должен быть местом, которое будет снижать уровень беспокойства у ребенка, предотвратит психологическую травматизацию и будет способствовать получению правдивой и полной информации для судебных целей.

Предварительно, проект запустят в сентябре в Киевской области.

По информации Мамедова, в 2020 году каждый десятый ребенок стал жертвой преступления. Сексуальное насилие относится к трем самым распространенным правонарушениям против несовершеннолетних. Ежегодный рост количества таких преступлений составляет 10%.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей. Законом вводится особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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