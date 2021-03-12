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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей

Київ • УНН

 • 25026 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Цитата:

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)" № 1256-IX, ухвалений Верховною Радою 18 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що цей закон закріплює в українському законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія" та встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення та використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітньої особи, а також за втягнення дитини до участі в таких заходах.

Згідно з документом, кримінальне правопорушення, вчинене стосовно малолітніх або неповнолітніх, має бути розслідуване невідкладно й розглянуте в суді першочергово.

Також законом запроваджується особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

"Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та насильства (Ланцаротську конвенцію) ратифіковано Законом України від 10 лютого 2012 року. Її цілями є запобігання сексуальній експлуатації та насильству стосовно дітей, боротьба з цими явищами, сприяння національній та міжнародній співпраці у вказаній сфері, захист прав дітей, які стали жертвами такого насильства", - зазначається в повідомленні.

Так, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до законодавства щодо імплементації Конвенції Ради Європи, яким посилюється відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми.

Зазначимо, раніше на підтримку законопроекту виступив дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він повідомив, що на сьогодні в Україні, на відміну від більшості цивілізованих держав світу, не криміналізовано: перегляд порнографічних матеріалів за участі дітей, їх придбання, зберігання (без мети збуту чи розповсюдження), кібергрумінг.

Українські Національні Новини

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