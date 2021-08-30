Як вберегтися від коронавірусу під час навчального процесу - інфекціоніст

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Цієї середи в Україні стартує навчальний рік. У МОЗі вже надали поради щодо організації початку освітнього процесу. А інфекціоніст Віталій Євтушенко у коментарі УНН уточнив: крім маскового режиму та дистанції, дієвим профілактичним заходом було б масове безкоштовне тестування на коронавірус усіх учасників освітнього процесу.

Цитата:

“Я вважаю, що обов'язково дотримуватися масочного режиму та дистанції, тому що зараз діти та дорослі поз'їжджалися з курортів. Іде обмін інфекціями і всім іншим. Щодо тестування – тут важливо, аби хоча б персонал протестували безкоштовно. Вони ходять на роботу, мають своє особисте життя поза школою” - підкреслив інфекціоніст.

Деталі

На думку Віталія Євтушенка, іноді шкільні працівники можуть ходити на роботу навіть з симптомами ГРВІ. Тому без тестування не обійтися. “Іноді горло болить – а на роботу вийти треба, тобто, не завжди спрацьовує рекомендація: почуваєшся погано – сиди вдома. Бо є виробнича необхідність. Тому, якби була така можливість протестувати в межах навчальних закладів – це було б дуже не погано. Тим паче на фоні прогнозів щодо зростання захворюваності на ковід” - вважає Євтушенко.

Контекст

Про те, що безкоштовне тестування від коронавірусу має стати пріоритетним напрямком в роботі Кабміну і МОЗ, нещодавно заявив лікар Андрій Роханський. Зменшити ж ризик інфікування можна за допомогою безплатного тестування на COVID-19 за допомогою вітчизняних ІФА-тестів на антиген або ПЛР-методом. Однак, саме ІФА-тест на антиген діагностує хворобу за 7 днів до появи перших симптомів, що може запобігти розповсюдженню інфекції в стінах учбових закладів.

Доповнення

В уряді раніше вказали, що навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі.

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