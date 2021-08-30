Как уберечься от коронавируса во время учебного процесса - инфекционист

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"Я считаю, что обязательно соблюдать масочный режим и дистанцию, потому что сейчас дети и взрослые съехались с курортов. Идет обмен инфекциями и всем остальным. По тестированию - здесь важно, чтобы хотя бы персонал протестировали бесплатно. Они ходят на работу, имеют свою личную жизнь вне школы", - подчеркнул инфекционист.

Детали

По мнению Виталия Евтушенко, иногда школьные сотрудники могут ходить на работу даже с симптомами ОРВИ. Поэтому без тестирования не обойтись. "Иногда горло болит - а на работу выйти надо, то есть не всегда срабатывает рекомендация: чувствуешь себя плохо - сиди дома. Потому что есть производственная необходимость. Поэтому, если бы была такая возможность протестировать в рамках учебных заведений - это было бы очень не плохо. Тем более на фоне прогнозов по росту заболеваемости ковид", - считает Евтушенко.

Контекст

О том, что бесплатное тестирование от коронавируса должно стать приоритетным направлением в работе Кабмина и Минздрава, недавно заявил врач Андрей Роханский. Уменьшить же риск инфицирования можно с помощью бесплатного тестирования на COVID-19 с помощью отечественных ИФА-тестов на антиген или ПЦР-методом. Однако, именно ИФА-тест на антиген диагностирует болезнь за 7 дней до появления первых симптомов, что может предотвратить распространение инфекции в стенах учебных заведений.

Дополнение

В правительстве ранее указали, что учебный год в украинских школах начнется вовремя и в обычном режиме.