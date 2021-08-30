Как уберечься от коронавируса во время учебного процесса - инфекционист
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В эту среду в Украине стартует учебный год. В Минздраве уже предоставили советы по организации начала образовательного процесса. А инфекционист Виталий Евтушенко в комментарии УНН уточнил: кроме масочного режима и дистанции, действенным профилактическим мероприятием было бы массовое бесплатное тестирование на коронавирус всех участников образовательного процесса.
Цитата:
"Я считаю, что обязательно соблюдать масочный режим и дистанцию, потому что сейчас дети и взрослые съехались с курортов. Идет обмен инфекциями и всем остальным. По тестированию - здесь важно, чтобы хотя бы персонал протестировали бесплатно. Они ходят на работу, имеют свою личную жизнь вне школы", - подчеркнул инфекционист.
Детали
По мнению Виталия Евтушенко, иногда школьные сотрудники могут ходить на работу даже с симптомами ОРВИ. Поэтому без тестирования не обойтись. "Иногда горло болит - а на работу выйти надо, то есть не всегда срабатывает рекомендация: чувствуешь себя плохо - сиди дома. Потому что есть производственная необходимость. Поэтому, если бы была такая возможность протестировать в рамках учебных заведений - это было бы очень не плохо. Тем более на фоне прогнозов по росту заболеваемости ковид", - считает Евтушенко.
Контекст
О том, что бесплатное тестирование от коронавируса должно стать приоритетным направлением в работе Кабмина и Минздрава, недавно заявил врач Андрей Роханский. Уменьшить же риск инфицирования можно с помощью бесплатного тестирования на COVID-19 с помощью отечественных ИФА-тестов на антиген или ПЦР-методом. Однако, именно ИФА-тест на антиген диагностирует болезнь за 7 дней до появления первых симптомов, что может предотвратить распространение инфекции в стенах учебных заведений.
Дополнение
В правительстве ранее указали, что учебный год в украинских школах начнется вовремя и в обычном режиме.