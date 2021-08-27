Безкоштовне тестування від коронавірусу має стати пріоритетним напрямком в роботі Кабміну і МОЗ - лікар

Цитата

“Я думаю, що безкоштовне тестування всіх українців від коронавірусу має бути пріоритетним для Кабміну і МОЗ. Зараз підуть масові заходи, діти підуть в школу, і, можливо, до жовтня буде очікуватися сплеск захворюваності, може бути прийде наступна форма коронавірусу. Тому тестування все одно потрібно розвивати, це залишається актуальним” — вважає лікар.

Деталі

Андрій Роханський підкреслив, що безкоштовні тести від COVID-19 повинні були б стати доступними для всіх громадян ще в 2020 році. Але, на його думку, в країні досі немає вільного доступу до тестів для всіх бажаючих.

“Я бачу, що з тестуванням у нас якийсь провал, я бачу, що частина населення вакцинована, а ось тестування залишається знову не в пріоритеті. Насправді це повинно бути доступно. Бажано, щоб тестування від коронавірусу відбувалося без обов’язкового запису до сімейного лікаря, а щоб були такі центри куди ти можеш прийти при перших симптомах і протестуватися безкоштовно” — уточнив лікар.

Контекст

Тим часом в Україні вже запатентували унікальний метод тестування на COVID-19 — ІФА-тест на антиген коронавірусу, який діагностує хворобу за 7 днів до появи перших симптомів. До того ж чутливість методу цілком порівнянна з ПЛР-тестуванням, однак ціна одного аналізу у десятки разів нижче — близько 70 грн.

Крім цього, українські вчені розробили ІФА-тест на антиген, який виявляє небезпечний “дельта-штам” коронавірусу так само точно, як і його інші мутації.