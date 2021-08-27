Безкоштовне тестування від коронавірусу має стати пріоритетним напрямком в роботі Кабміну і МОЗ - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кабінет міністрів України та Міністерство охорони здоров’я повинні продовжувати розвивати систему доступного безкоштовного тестування від COVID-19 для українців. Таку думку в коментарі УНН висловив лікар Андрій Роханський. На думку експерта, під час сплеску захворюваності це питання стає актуальним як ніколи.
Цитата
“Я думаю, що безкоштовне тестування всіх українців від коронавірусу має бути пріоритетним для Кабміну і МОЗ. Зараз підуть масові заходи, діти підуть в школу, і, можливо, до жовтня буде очікуватися сплеск захворюваності, може бути прийде наступна форма коронавірусу. Тому тестування все одно потрібно розвивати, це залишається актуальним” — вважає лікар.
Деталі
Андрій Роханський підкреслив, що безкоштовні тести від COVID-19 повинні були б стати доступними для всіх громадян ще в 2020 році. Але, на його думку, в країні досі немає вільного доступу до тестів для всіх бажаючих.
“Я бачу, що з тестуванням у нас якийсь провал, я бачу, що частина населення вакцинована, а ось тестування залишається знову не в пріоритеті. Насправді це повинно бути доступно. Бажано, щоб тестування від коронавірусу відбувалося без обов’язкового запису до сімейного лікаря, а щоб були такі центри куди ти можеш прийти при перших симптомах і протестуватися безкоштовно” — уточнив лікар.
Контекст
Тим часом в Україні вже запатентували унікальний метод тестування на COVID-19 — ІФА-тест на антиген коронавірусу, який діагностує хворобу за 7 днів до появи перших симптомів. До того ж чутливість методу цілком порівнянна з ПЛР-тестуванням, однак ціна одного аналізу у десятки разів нижче — близько 70 грн.
Крім цього, українські вчені розробили ІФА-тест на антиген, який виявляє небезпечний “дельта-штам” коронавірусу так само точно, як і його інші мутації.