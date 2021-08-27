Бесплатное тестирование от коронавируса должно стать приоритетным направлением в работе Кабмина и Минздрава - врач

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Кабинет министров Украины и Министерство здравоохранения должны продолжать развивать систему доступного бесплатного тестирования от COVID-19 для украинцев. Такое мнение в комментарии УНН высказал врач Андрей Роханский. По мнению эксперта, во время всплеска заболеваемости этот вопрос становится актуальным как никогда.

Цитата

“Я думаю, что бесплатное тестирование всех украинцев от коронавируса должно быть приоритетно для Кабмина и МОЗ. Сейчас пойдут массовые мероприятия, дети пойдут в школу, и, возможно, к октябрю будет ожидаться всплеск заболеваемости, может быть придет следующая форма коронавируса. Поэтому тестирование все равно нужно развивать, это остается актуальным” — считает врач.

Детали

Андрей Роханский подчеркнул, что бесплатные тесты от COVID-19 должны были бы стать доступными для всех граждан еще в 2020 году. Но, по его мнению, в стране до сих пор нет свободного доступа к тестам для всех желающих.

“Я вижу, что с тестированием у нас какой-то провал, я вижу, что часть населения вакцинирована, а вот тестирование остается опять не в приоритете. На самом деле это должно быть доступно. Желательно, чтобы тестирование от коронавируса происходило без обязательной записи к семейному врачу, а чтобы были такие центры куда ты можешь прийти при первых симптомах и протестироваться бесплатно” — уточнил врач.

Контекст

Тем временем в Украине уже запатентовали уникальный метод тестирования на COVID-19 — ИФА-тест на антиген коронавируса, который диагностирует болезнь за 7 дней до появления первых симптомов. К тому же чувствительность метода полностью сравнима с ПЦР-тестированием, однако цена одного анализа в десятки раз ниже — около 70 грн.

Кроме этого, украинские ученые разработали ИФА-тест на антиген, который обнаруживает опасный “дельта-штамм” коронавируса так же точно, как и его другие мутации.

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