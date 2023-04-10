Як перетнути кордон з домашнім улюбленцем - покрокова інструкція
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні правила подорожей вкрай змінились через збройну агресію росії, і особливо важко розібратись в цьому питанні тому, хто ніколи не виїжджав за кордон з чотирилапим другом. У Держпродспоживслужбі навели покрокові дії, які необхідно здійснити, щоб перетнути кордон з твариною-компаньойоном, пише УНН.
Деталі
Саме перший крок – це необхідно розуміти, які правила існують в інших країнах. Відповідну інформацію можна переглянути на сайті Держпродспоживслужби.
Наступний крок – необхідно завітати до лікаря ветеринарної медицини, щоб зробити чіпування та щеплення проти сказу (можна робити з 12 тижнів віку тварини). Зауважується, що ідентифікація тварин повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація проти сказу. Зазначені дії повинні бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини.
Забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл роблять щонайменше через 30 днів після дати вакцинації та за 3 місяця до дати переміщення. Це можна провести у лікарні ветеринарної медицини, і в тому числі державній, або в акредитованій лабораторії, де проводять дослідження.
І черговий крок чек-листа – здійснити протипаразитарні обробки (звертайте увагу на часові межі), якщо це є вимогою країни-призначення. І на черзі - отримання ветеринарного свідоцтва Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини, яке діє протягом 72 години.
Останній крок – це одержати міжнародний ветеринарний сертифікат, що залежить від того, як Ви плануєте перетнути кордон:
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- якщо залізничним транспортом (або авіа після нашої Перемоги) – зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону;
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- якщо автомобільним транспортом – до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора в пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи.
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У деяких країнах-сусідах на сьогодні діють спрощені вимоги, то не всі пункти необхідно здійснювати, зауважують у відомстві і пропонують перевірити їх необхідність на своєму сайті.
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