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У Польщі змінили правила ввозу тварин з України: потрібно ще три документи

У Польщі змінили правила ввозу тварин з України: потрібно ще три документи

Київ • УНН

 • 1075652 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Польща змінили правила ввозу домашніх тварин з України. Тепер, щоб в'їхати до країни зі своїм домашнім улюбленцем потрібно буде ще три додаткові документи, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Цитата

"Відтепер для наших громадян діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС", – повідомили у Мінреінтеграції.

Деталі

Якщо раніше українцям, які в'їжджали до Польщі, можна було перетнути кордон зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами, наразі перелік документів для ввозу тварин збільшився.

"Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка. Однак нещодавно країна скасувала це правило. Відтепер для наших громадян діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС", - йдеться у повідомленні.

Тепер, щоб ввезти свого домашнього улюбленця до Польщі потрібно ще три документи, а саме сертифікат здоров’я, письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним та результати тестування рівня антитіл проти сказу.

"До переліченого вище списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним. А також результати тестування рівня антитіл проти сказу", - зазначили у Мінреінтеграції.

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