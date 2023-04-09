У Польщі змінили правила ввозу тварин з України: потрібно ще три документи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Польща змінили правила ввозу домашніх тварин з України. Тепер, щоб в'їхати до країни зі своїм домашнім улюбленцем потрібно буде ще три додаткові документи, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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"Відтепер для наших громадян діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС", – повідомили у Мінреінтеграції.
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Якщо раніше українцям, які в'їжджали до Польщі, можна було перетнути кордон зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами, наразі перелік документів для ввозу тварин збільшився.
"Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка. Однак нещодавно країна скасувала це правило. Відтепер для наших громадян діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС", - йдеться у повідомленні.
Тепер, щоб ввезти свого домашнього улюбленця до Польщі потрібно ще три документи, а саме сертифікат здоров’я, письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним та результати тестування рівня антитіл проти сказу.
"До переліченого вище списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним. А також результати тестування рівня антитіл проти сказу", - зазначили у Мінреінтеграції.
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