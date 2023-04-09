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В Польше изменили правила ввоза животных из Украины: нужно еще три документа

В Польше изменили правила ввоза животных из Украины: нужно еще три документа

Киев • УНН

 • 1075648 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Польша изменили правила ввоза домашних животных из Украины. Теперь, чтобы въехать в страну со своим домашним любимцем нужно будет еще три дополнительных документа, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Цитата

"Отныне для наших граждан будут действовать общие условия ввоза животных, действующие на территории ЕС", – сообщили в Минреинтеграции.

Детали

Если раньше украинцам, которые въезжали в Польшу, можно было пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям, сейчас перечень документов для ввоза животных увеличился.

"Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Нужны были лишь наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца. Однако недавно страна отменила это правило. Отныне для наших граждан будут действовать общие условия ввоза животных, действующие на территории ЕС", - говорится в сообщении.

Теперь, чтобы ввезти своего домашнего любимца в Польшу нужно еще три документа, а именно сертификат здоровья, письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четвероногого не является коммерческим и результаты тестирования уровня антител против бешенства.

"К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, подтверждающая, что ввоз четвероногого не является коммерческим. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства", - отметили в Минреинтеграции.

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