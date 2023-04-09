В Польше изменили правила ввоза животных из Украины: нужно еще три документа

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"Отныне для наших граждан будут действовать общие условия ввоза животных, действующие на территории ЕС", – сообщили в Минреинтеграции.

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Если раньше украинцам, которые въезжали в Польшу, можно было пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям, сейчас перечень документов для ввоза животных увеличился.

"Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Нужны были лишь наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца. Однако недавно страна отменила это правило. Отныне для наших граждан будут действовать общие условия ввоза животных, действующие на территории ЕС", - говорится в сообщении.

Теперь, чтобы ввезти своего домашнего любимца в Польшу нужно еще три документа, а именно сертификат здоровья, письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четвероногого не является коммерческим и результаты тестирования уровня антител против бешенства.

"К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, подтверждающая, что ввоз четвероногого не является коммерческим. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства", - отметили в Минреинтеграции.

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