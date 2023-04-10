Как пересечь границу с домашним любимцем - пошаговая инструкция

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня правила путешествий крайне изменились из-за вооруженной агрессии россии, и особенно трудно разобраться в этом вопросе тому, кто никогда не выезжал за границу с четвероногим другом. В Госпродпотребслужбе привели пошаговые действия, которые необходимо осуществить, чтобы пересечь границу с животным-компаньоном, пишет УНН

Детали

Именно первый шаг – это необходимо понимать, какие правила существуют в других странах. Соответствующую информацию можно просмотреть на сайте Госпродпотребслужбы. 

Следующий шаг – необходимо посетить врача ветеринарной медицины, чтобы сделать чипирование и прививки против бешенства (можно делать с 12 недель возраста животного). Отмечается, что идентификация животных должна быть сделана раньше, чем вакцинация против бешенства. Указанные действия должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца, который выдается в государственной больнице ветеринарной медицины.

Забор крови для исследования на титр антирабических антител делают минимум через 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты перемещения. Это можно провести в больнице ветеринарной медицины, и в том числе государственной, или в аккредитованной лаборатории, где проводят исследования.

И очередной шаг чек-листа – осуществить противопаразитарные обработки (обращайте внимание на временные рамки), если это является требованием страны-назначения. И на очереди - получение ветеринарного свидетельства Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины, которое действует в течение 72 часов.

Последний шаг – это получить международный ветеринарный сертификат, который зависит от того, как Вы планируете пересечь границу:

  • если железнодорожным транспортом (или авиа после нашей Победы) – обратитесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона;
  • если автомобильным транспортом – в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или к государственному ветеринарному инспектору в пунктах пропуска, но заранее уточняйте режим работы.

В некоторых странах-соседях на сегодня действуют упрощенные требования, то не все пункты необходимо осуществлять, замечают в ведомстве и предлагают проверить их необходимость на своем сайте

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