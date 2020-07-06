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Як обрати компанію для оформлення онлайн-кредиту

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КИЇВ. 6 липня. УНН. З появою фінтехнологій споживачі почали активно користуватися послугами онлайн-кредитування. Це простий спосіб отримати гроші не виходячи з дому. Для підтвердження кредитного договору потрібно активувати його за допомогою SMS, після чого кошти переводять на карту, передає УНН.

Таким чином, всі кроки — від подачі заявки до видачі грошей — зводяться до мінімуму. Крім того, позичальникові не потрібно надавати пакет документів, щоб взяти кредит онлайн. Вимоги мінімальні: дані ІПН, банківської карти і паспорта треба ввести при заповненні анкети. Детальніше про те, як вибрати мікрофінансову компанію і на що варто звернути увагу, — в нашому матеріалі.

Принцип роботи МФО і як знайти кредитора

Мікрофінансовий організації — компанії небанківського типу, які працюють переважно в інтернеті і видають кредити онлайн. Завдання таких підприємств — оформляти позики на порівняно невеликі суми. Є відсоток МФО, де можуть видати кредит на карту на досить великі суми. Але, як правило, в цьому випадку вимоги до позичальника більш посилені.

В Україні є десятки МФО, які пропонують свої послуги. Щоб вибрати ту, що підійде саме вам, не потрібно годинами сидіти в інтернеті і перевіряти всі сторінки гугла. Існують сайти-агрегатори, на яких зібрані найбільші МФО країни. Такі рейтингові джерела дозволяють оцінити переваги кожної компанії і приблизно зрозуміти, що може запропонувати кожна з них.

А чи Б — як визначитися з МФО

Такі сайти, як “Мінфін”, “Ліга.нет”, “Файненс.юа” та інші публікують у себе інформацію про мікрофінансових організаціях. На ресурсах є спеціальні розділи, які, як правило, називаються “Рейтинг МФО”. Там ви можете знайти збірну коротку інформацію про кожну організацію. Такі сайти найчастіше контактують з представниками фінустанов і оновлюють дані, щоб на сайті завжди були представлені актуальні. Таким чином, кредитор підвищує довіру з боку потенційного клієнта і шанси на оформлення позики. Адже коли користувач безпосередньо перейде на сайт кредитора, а інформація не відповідатиме, в кращому випадку клієнт подзвонить, щоб все уточнити. У 90% випадків він вибере іншу компанію.

Чи можна довіряти рейтинговим сайтам?

Як ми вже згадували, фінкомпанії контактують з модераторами агрегаторів. Останні, в свою чергу, не публікують ті МФО, які працюють нелегально. Однак немає 100% гарантії актуальності інформації. Деякі джерела могли застаріти, а користувач потрапив на них випадково. Крім того, деякі кредити схвалюють на індивідуальних умовах — кожен випадок прописувати на зібранні безглуздо. В результаті з’являється дисонанс інформації.

Потенційному клієнту варто перейти на сайт обраної МФО, щоб переконатися в правдивості інформації. Для більшої впевненості варто перевірити компанію на наявність ліцензії на діяльність. Номер ЄДРПОУ підприємства повинен бути вказаний на сайті. Це дозволить перевірити дозвільні документи на сайті Нацкомфінпослуг.

На яку інформацію варто звернути увагу?

1. Відсотки і акції. Порівнюйте, де вигідніше не тільки в розрізі першого кредиту. Багато компаній пропонують ставки 0,01%, коли клієнт звертається вперше. Розглядайте перспективу. Можливо, вам знову знадобляться послуги компанії — логічніше вибрати ту, яка проводить різні акції і розсилає персональні знижки. Завдяки цьому відсотки не будуть обтяжливими.

2. Терміни. Як правило, період становить до 30 днів. Є коло підприємств, які видають позики онлайн на кілька тижнів. Вибирайте те, що найбільш оптимально для вас. Але краще не брати маленькі суми на тривалі терміни — нараховані за кожен день відсотки виявляться набагато вище, ніж саме тіло кредиту.

3. Максимально доступна сума.

4. Наявність дозвільних документів.

5. Партнерство. Якщо обрана компанія співпрацює, наприклад, з BankID, як CreditPlus, можете бути впевнені, що вашими даними не заволодіють треті особи. Партнерство та рекомендації (у ЗМІ, наприклад) — важливі фактори.

6. Графік роботи, час оформлення / схвалення — опціонально.

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